Toño Mauri revela que fue hospitalizado por hongo en sus pulmones

Toño Mauri, actor conocido por su participación en historias como “El Privilegio de Amar” y “Pasión”, ha superado una nueva prueba en el ámbito de la salud. Y es que a través de sus redes sociales confirmó que presentó complicaciones tras someterse a una cirugía programada, lo que lo llevó a permanecer hospitalizado por más tiempo de lo previsto.

En un video compartido desde su cuenta de Instagram, el histrión indicó que luego de dicho procedimiento quirúrgico fue diagnosticado con neumonía, condición altamente riesgosa teniendo en cuenta su doble trasplante de riñón derivado del Covid-19 que contrajo años atrás.

“Me tuve que someter a una operación de hernia hiatal hace un mes y ahí empecé a tener un poco de molestias en el hospita, me empecé a sentir mal, mal, mal”, detalló al programa de espectáculos.

La señal de alarma que lo llevó a parar al hospital fue un sangrado: “Una mañana empecé a toser con sangre y eso me alarmó muchísimo”, recordó el famoso.

Sin embargo, su equipo médico ya lo ha sometido a una ronda de tratamiento que ha mejorado su estado de salud y le ha permitido volver a su hogar.

“Por fortuna, empecé con un tratamiento de pastillas y medicamentos. Ya voy en el tercer día y poco a poco siento la mejoría (…) Algunos pensaron que me estaban llevando al hospital ahora mismo; no es así, ya estoy en mi casa, viendo una serie, recuperándome de la cirugía“, dijo con respecto al clip sobre su hospitalización que compartió en redes sociales.

La primera vez que Toño Mauri se contagió de Covid fue en junio 2020, cuando la pandemia solo tenía tres meses de haber comenzado en todo el mundo. Sus complicaciones respiratorias lo llevaron a ser internado en un hospital donde pasó cuatro meses en coma.

Cuando despertó, ya no tenía movilidad ni masa muscular, tenía una traqueotomía y no podía comer. Su doble trasplante de pulmón se convirtió en la única posibilidad de salvar su vida: “Dios estuvo conmigo. Siempre le decía: ‘Dame la mano, no me sueltes y acompáñame’. Lo hizo, yo sentía su presencia y me daba paz. A los 10 días me dijeron que ya tenía unos pulmones”, declaró en ese entonces a “Despierta América”.

