Toño Mauri tiene COVID-19 por tercera vez, ¿Qué riesgo corre por su doble trasplante de pulmón?

Antonio Mauri Villariño, mejor conocido como Toño Mauri, dio a conocer que nuevamente contrajo COVID-19, enfermedad que lo puso al borde de la muerte en 2020, cuando tuvo que ser inducido a coma y luego someterse a un doble trasplante de pulmón para salvar su vida.

Esta es su tercera vez con el virus pues en septiembre de 2022 también enfermó de COVID-19. El actor comunicó la situación que está atravesando el jueves 1 de junio a través de sus historias en Instagram donde colgó una alarmante foto.

“Otra vez COVID”, escribió Toño sobre la foto en la que se le aprecia acostado con los ojos prácticamente cerrados y con tapabocas.

Luego de su anuncio en redes sociales, el actor fue contactado por el programa ‘De Primera Mano’ y conversó con ellos vía telefónica contando cómo se encuentra y los riesgos que corre al ser un paciente trasplantado.

“Hay medicamentos, tratamientos, pero no deja de ser molesto, no deja de ser, en caso de nosotros que tenemos un trasplante, que tomamos inmunodepresores, tenemos ahí una desventaja. Es factible que te pueda dar cualquier tipo de enfermedad”, dijo Mauri.

¿Qué riesgo corre Toño Mauri por su trasplante doble?

Aunque aseguró que la enfermedad fue detectada a tiempo y su vida no debería estar en peligro, sí subrayó que los pacientes con trasplante son más propensos a alguna complicación.

“La verdad es que es un malestar que está constante y que sí preocupa un poco por el trasplante y los inmunodepresores. Te hace más sensible a cualquier enfermedad, no deja de ser una cosita ahí que hay que prestarle atención” Toño Mauri

El actor y empresario aseguró que al tener las defensas bajas por ser paciente trasplantado es más sensible a cualquier clase de virus, no solo al COVID-19, por lo que cuidar constantemente su salud es una prioridad para él.

Toño aseguró que “la gente piensa que ya no hay COVID”, pero que la realidad es que es una enfermedad que sigue generando contagios, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya no la considere pandemia.

¿Cómo fue que terminó con doble trasplante de pulmón?

La primera vez que también cantante se contagió fue en junio 2020, cuando la pandemia solo tenía tres meses de haber comenzado en todo el mundo. Debido a las complicaciones respiratorias que sufrió lo internaron en un hospital.

Toño Mauri pasó cuatro meses en coma y cuando despertó, ya no tenía movilidad ni masa muscular, tenía una traqueotomía y no podía comer.

“Ya no había esperanzas para mí, se había acabado todo. Ya le habían avisado a mi esposa que me llevara a la casa, que me esperaban quizá un par de semanas (para morir)”, contó a Jorge Ramos en ‘Al Punto’ en febrero de este año.

La salud de Toño estaba en un punto en el que no era candidato a trasplante por su debilidad, pero contra todo pronóstico logró recuperarse para poder aguantar una intervención quirúrgica de esa magnitud. Reemplazar sus pulmones era la única esperanza de vida que había para él.

“Dios estuvo conmigo. Siempre le decía: ‘Dame la mano, no me sueltes y acompáñame’. Lo hizo, yo sentía su presencia y me daba paz. A los 10 días me dijeron que ya tenía unos pulmones”, indicó en entrevista con ‘Despierta América’ hace un tiempo.

Luego de estar grave y recibir dos pulmones, Mauri abandonó el hospital en febrero de 2021, a ocho meses de haber ingresado por su contagio de COVID-19.

En septiembre del 2022 el histrión se contagió y también lo anunció en redes sociales.

“¡Por favor no bajen la guardia! ¡No se confíen! (A mí), con mis cuatro vacunas y refuerzos, me volvió a dar”, dijo en ese momento.

