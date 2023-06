Michelle Rodríguez asegura que los actores merecen salarios justos

Hace unas semanas trascendió que la serie de comedia “40 y 20”, donde participaban Michelle Rodríguez, Mónica Huarte, Jorge Van Rankin, Armando Hernández y Mauricio Garza, suspendió de manera repentina las grabaciones de una nueva temporada pese a que el proyecto ya se había ganado su lugar en la barra nocturna de Televisa.

Aunque la cancelación de la producción dejaba a varias personas sin empleo, la noticia cobró relevancia luego de que surgió una versión donde se aseguraba que todo empezó con el despido de la actriz Michelle Rodríguez, a quien presuntamente le dieron las gracias por solicitar un aumento de salario.

Y es que al dejar fuera del elenco a la actriz quizá la serie ya no hubiera sido la misma, pues su personaje le aportaba el grado de comicidad que requería la historia.

Durante su participación en el programa radiofónico “Todo Para la Mujer”, la conductora Shanik Berman aseguró que todo el equipo de “40 y 20” se había unido para hacerle saber a Televisa que en caso de no aumentarles el salario se negarían a grabar.

“Me enteré que Jorge ‘El Burro Van Rankin’ y todo el elenco de ’40 y 20′, incluyendo a Michelle Rodríguez, dijeron que querían que les subieran el sueldo, pues de lo contrario, no grabarían. Se unió todo el elenco y les dijeron, ‘¿Ah sí? ¿Qué creen? Ya no hay 40 y 20′”, indicó.

Cuestionada al respecto, durante la alfombra roja de la película “Transformers: El Despertar de las Bestias”, Michelle Rodríguez declaró frente a las cámaras y micrófonos de varios medios de comunicación asignados para cubrir el evento, que los actores están en su derecho de aspirar a salarios justos por el trabajo desempeñado en el escenario.

“Supongo que esas cosas pasan. Uno las va apechugando. Yo soy fiel a mi trabajo, soy fiel al compromiso, que las oportunidades también sean justas es importante. Si es por una cosa de sueldo, merecemos sueldos justos, todos. No sólo nosotros“, expresó.

De acuerdo con los ratings que miden la programación de Televisa, la serie “40 y 20” era uno de los programas de comedia nocturna más vistos de la compañía y por ello había permanecido durante nueve temporadas al aire. Sin embargo, hasta el momento ningún directivo de San Ángel ha explicado por qué dejó de grabarse.

