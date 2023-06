Natanael Cano explica por qué requirió de un tanque de oxígeno en su más reciente concierto

El martes por la noche, Nathanahel Rubén Cano Monge ofreció un concierto que logró llenar de público al Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Además de sorprender gratamente a sus fans con lo mejor de su repertorio musical y por haber cantar el tema más popular de su amigo Peso Pluma, el precursor de los corridos tumbados acaparó la atención de sus fanáticos debido a que realizó varias pausas durante show, pues requirió del apoyo de un tanque de oxígeno, lo cual causó preocupación.

Durante una entrevista concedida al programa de televisión “El Gordo y la Flaca”, el cantante de 22 años explicó que los 2,240 metros de altitud sobre el nivel del mar en que se ubica la Ciudad de México suelen causarle problemas para respirar de manera adecuada.

“Siempre que vengo a cantar por acá se me dificulta tantito. Ya ves que está la altura, aquí es muy diferente, uno se cansa más rápido y le tiene que echarle como cuatro veces más ganas a los conciertos”, indicó.

Natanahel Cano hasta se dio tiempo de bromear sobre lo que considera no es nada grave, pues no le implica ningún tipo de riesgo para su salud.

“Ya me compré un tanque de oxígeno para poder aguantar machín en todos los conciertos y pues agradecido con toda la gente que se tomó el tiempo de asistir. Gracias a todos”, señaló.

Cuestionado sobre el cambio de look que exhibió durante su presentación, el pionero de los corridos tumbados amenazó con volver a sorprender a sus seguidores.

“No soy una persona que pueda estar quieta con su pelo, con su look, si no me has visto me estoy pintando, me estoy dejando otro peinado y cosas así…”, subrayó.

Dentro cuatro meses, Natanahel Cano volverá a presentarse en la capital mexicana encabezando el Festival Arre HSBC, evento que por primera ocasión se realizará en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

En dicho escenario, el sonorense coincidirá con Peso Pluma y será cuando, después de escuchar a ambos, el público defina quién es el auténtico rey de los corridos bélicos.

