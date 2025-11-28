Toño Mauri comparte emotivo mensaje de gratitud tras la boda de su hijo

Vaya revuelo causó el actor mexicano Toño Mauri al reaparecer en redes sociales con una emotiva reflexión sobre la segunda oportunidad de vida que se le concedió tras recibir un doble trasplante de pulmón, especialmente luego de que esto le permitió ser partícipe en la boda de su hijo Antonio Mauri.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza y en un momento de vulnerabilidad, el famoso que ha participado en historias como “El privilegio de amar” e “Inocente de ti” abrió su corazón sobre la gran felicidad que lo embargó al ser testigo del enlace matrimonial entre su primogénito y la joven Andrea Baumgartner.

Y es que además de mostrarse agradecido con el equipo médico que lo guió en cada paso dentro de su recuperación, el famoso se dio el tiempo de hacer una mención honorífica a su donador.

“¡El día que soñé! Gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir este días y ser parte de esta historia. Gracias a mi donador y a mis doctores. A mi familia y a mis amigos. A Toño y Andrea que Dios los bendiga y los acompañe siempre”, escribió Toño Mauri para acompañar su post.

A la par de dichas palabras, el histrión colocó un video con algunos de los momentos más importantes dentro del enlace matrimonial. Estos incluyeron: las increíbles vistas que San Miguel de Allende, México les regaló, la entrega de mancuernillas al novio, así como la caminata hacia el altar en compañía de su madre.

Por su parte, Antonio Mauri Jr. se dio a la tarea de celebrar la presencia de su padre en esta importante fecha con unas palabras cargadas de cariño: “Pa, mil gracias. Que día tan increíble, no sabes cómo le doy gracias a Dios por cómo salió todo y por que hayas estado tú. Gracias a ti por todo y por luchar tanto para estar ahí. ¡Te amo!”, expresó el joven.

Mientras que la nueva integrante de la familia, Andrea Baumgartner, se sumó a la conversación diciendo: “Te amo mi Toño. Ahora si mi papá también, que bendición. De verdad gracias por simplemente ser TÚ”.

