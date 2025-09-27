Toño Mauri cuenta cómo se encuentra de salud a semanas de su diagnóstico de neumonía

A casi dos meses de haber sido hospitalizado de emergencia por una neumonía derivada de un hongo pulmonar, el actor Toño Mauri reapareció ante el ojo público para hablar sobre su estado de salud y confirmar que el tratamiento al que se sometió tuvo resultados favorables.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, el famoso de 61 años informó que actualmente se encuentra saludable y reponiéndose de los estragos físicos y emocionales que le causó la enfermedad.

“Muy bien yo sigo tomando mi tratamiento, es un tratamiento largo, es por tres meses de medicamento. Hasta ahorita ya ha sido muy positivo. Ya no tengo los sangrados, ya no tengo la tos, bajé nueve kilos, he subido tres… entonces me falta todavía recuperar un par de kilos más para tener energía, tener fuerza“, añadió al respecto.

Además, el galán de la pantalla chica se dijo emocionado por dejar atrás esta experiencia y enfocarse en lo positivo: sí podrá asistir al enlace matrimonial de su hijo Antonio con su prometida Andrea Baumgartner.

“Me dicen los doctores que voy a poder bailar, que voy a poder cantar, que voy a poder estar con él y pues para mí es muy importante porque son las fechas importantes en la vida de todas las personas, que se quedan para siempre“, detalló sobre esta noticia.

Y es que para Toño Mauri esta oportunidad le inyecta una dosis de alegría y motivación para seguir recuperándose: “Poder estar en la boda de mi hijo imagínate la felicidad y la emoción que me da, simplemente pensar en eso me siento bien, me da fuerza“, reiteró.

Al ser cuestionado sobre el padecimiento que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia, la estrella de la pantalla chica explicó que si bien fue diagnosticado con neumonía, el factor que complicó su situación fue un hongo que se desarrolló en sus pulmones.

“Este hongo ataca mucho a las personas como yo y es un hongo muy peligroso porque se va a los pulmones, y lo que me causaba el sangrado fue el hongo, no fue la neumonía“, aclaró. “El hongo es muy agresivo y es como un hongo. Va invadiendo prácticamente se va expandiendo por los pulmones, si no lo paras a tiempo acaba por comérselos, son nuestro peor enemigo para los que estamos trasplantados y tenemos que vivir siempre con esa constante preocupación y con ese constante cuidado de no pescarlo”, dijo para concluir.

