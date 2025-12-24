Esposa de Bruce Willis revela cómo cambió su dinámica familiar en Navidad tras su diagnóstico

Este 2025 marca el tercer año desde de que el actor Bruce Willis recibió su diagnostico oficial de demencia frontotemporal, padecimiento que ha deteriorado su salud a tal punto que su estilo de vida y el de sus seres queridos ha cambiado por completo. Así lo confirmó la esposa del famoso, Emma Heming, quien en una carta reciente detalló cómo es que sus tradiciones navideñas se viven hoy en día.

La ex modelo recurrió a su blog personal para abrir su corazón y compartir con el público lo difícil, pero gratificante, que ha sido poder readaptar las tradiciones navideñas que alguna vez se dieron en su familia, esto sin comprometer el bienestar del histrión.

“Las fiestas no desaparecen con un diagnóstico de demencia. Ellos cambian. Y aunque ese cambio pueda doler, también puede hacer espacio para nuevas tradiciones, para una alegría más suave y para una conexión que importa profundamente”, detalló en su escrito.

Para la familia del protagonista de “Sexto Sentido”, especialmente Emma Heming, es muy importante mantener vivo su espíritu navideño y las tradiciones que el famoso seguía antes de su diagnóstico.

“Para mí, las fiestas traen recuerdos de Bruces siendo el centro de todo. Amaba esta época del año: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones. Era él quien hacía los panqués, el que salía a jugar en la nieve con los niños, la presencia constante que recorría la casa a medida que transcurría el día. Me reconfortaba la rutina de saber exactamente cómo transcurría el día, sobre todo, porque soy una persona de hábitos”, rememoró.

Por esta razón, hoy más que nunca eligen agradecer la oportunidad de seguir creando memorias con Bruce Willis en lugar de sumirse en la tristeza: “La demencia no borra esos recuerdos, pero sí crea una espacio entre el pasado y el ahora. Y ese espacio puede doler. El duelo durante las fiestas puede aparecer de formas inesperadas“, recalcó la pareja del histrión.

Fue en febrero de 2023 cuando la familia de Bruce Willis lanzó un comunicado en conjunto donde puso expuso el padecimiento que provocó el rápido deterioro de su salud, específicamente el habla.

“Tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, se explicó en ese entonces.

De acuerdo con medios especializados en salud, las personas que padecen esta afección han sufrido algunas complicaciones previas, como: tumores cerebrales y accidentes cerebrovasculares.

Seguir leyendo:

• Esposa de Bruce Willis explicó por qué ya no vive en la misma casa con el actor

• Una de las hijas de Bruce Willis explicó por qué es difícil saber cómo está su padre

• La esposa de Bruce Willis reveló que tiene su propia forma de comunicarse con el actor