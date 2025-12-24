A.B. Quintanilla revela entre lágrimas cómo murió su papá y cuál fue su última voluntad

El mundo del espectáculo hispano recibió un duro golpe la mañana del sábado 13 de diciembre, luego de que A.B. Quintanilla confirmara la muerte de su padre, Don Abraham Quintanilla, quien tenía 86 años.

Por medio de un par de videos, que colgó en su cuenta de Instagram la madrugada del miércoles 24 de diciembre, el hermano de la fallecida Selena Quintanilla ahondó en detalles sobre lo que sucedió con su progenitor.

En el primero de los manteriales, el cual realizó en su totalidad en inglés, A.B. Quintanilla hizo hincapié en la forma que murió Don Abraham Quintanilla, al asegurar que lo hizo mientras dormía.

“Él se fue mientras dormía, como a muchos de nosotros nos gustaría irnos. Espero y rezo para que no haya sufrido”, comentó.

También resaltó que él y su familia se cerciorarán de que se cumpla la última voluntad de su padre, quien en vida les hizo saber cómo quería irse.

“Los deseos de mi padre fueron no tener un funera, así que no habrá funeral. El deseo de mi padre era ser cremado”, contó A.B. Quintanilla en el video que subió a las 5:00 de la mañana.

En el mismo material reconoció que todavía desconocen las causas de la muerte de su progenitor, pero adelantó que las harán públicas en cuanto se las hagan llegar, al considerar que es su obligación hacerlo como figuras públicas que son.

En un segundo video resaltó que que para ellos la familia es primero, por lo que aprovechó para desvivirse en elogios hacia su padre, a quien definió como un gran hombre que será muy extrañado por todos.

También destacó que, a pesar del duro momento por el que atraviesan como familia, ese no será un impedimento para que retome, a la brevedad posible, sus actividades sobre el escenario, pues es lo que lo hace más feliz y lo que hace feliz a sus seguidores.

“Los amo mucho, chicos, voy a estar bien”, fue como A.B. Quintanilla concluyó sus dos videos y en los que se le vio sumamente conmovido, pero con ganas de salir adelante.

