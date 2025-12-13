Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años



Abraham Quintanilla, padre de la legendaria cantante Selena Quintanilla, murió la mañana de este 13 de diciembre, la noticia que fue confirmada por su hijo, el músico A.B. Quintanilla, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Fue a través de una publicación en Instagram donde A.B. Quintanilla dio a conocer el fallecimiento de su papá con un emotivo mensaje, acompañado de una fotografía de Abraham Quintanilla.

“Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy”, escribió el músico, provocando miles de mensajes de condolencias por parte de seguidores de Selena en todo el mundo.

Hasta el momento, la familia no ha dado mayores detalles de la muerte de Abraham Quintanilla.

¿Quién fue Abraham Quintanilla?

Abraham Quintanilla fue una figura fundamental en la vida y carrera de Selena Quintanilla. No solo fungió como su mánager y principal impulsor artístico, sino que también se consolidó como cantante, compositor y productor.



Además, Abraham Quintanilla fue productor ejecutivo de la película biográfica “Selena” (1997), protagonizada por Jennifer Lopez, la cual ayudó a inmortalizar la historia y legado de la cantante tras su trágica muerte.

Sus declaraciones sobre Yolanda Saldívar

En una entrevista concedida hace tiempo a Tony Dandrades, Abraham Quintanilla habló en su momento sobre la posibilidad de que Yolanda Saldívar, asesina de Selena, pudiera salir de prisión.



El productor fue contundente al señalar que nada podría devolverle la vida a su hija.



“En cuanto a mí y mi familia no nos importa si la sueltan ahorita, nada va a regresar a mi hija”, expresó.



Asimismo, reveló que Yolanda Saldívar se encontraba más segura dentro de prisión, asegurando que incluso ha recibido cartas donde se le informa que hay personas esperándola afuera.



“Yo creo que ella está en un lugar más seguro… saben que la matan ahí”, comentó, agregando que su liberación podría ponerla en peligro debido al contexto actual de violencia.

