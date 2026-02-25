Christian Nodal sobre no ver a su hija: “Mi silencio y mi distancia no son abandono”

En medio de una creciente polémica mediática, Christian Nodal decidió alzar la voz para aclarar su situación como padre. A través de un sensible mensaje compartido en su canal de difusión de WhatsApp, el cantante de regional mexicano confesó el profundo dolor que siente por no poder convivir con su hija, Inti, fruto de su pasada relación con la artista argentina Cazzu.

El intérprete de “Adiós Amor” fue enfático al rechazar las acusaciones de descuido que han circulado en redes sociales.

“Mi silencio y mi distancia no son abandono”, sentenció el sonorense, explicando que su ausencia física responde a la falta de acuerdos legales tras las mediaciones en Argentina.

Según Nodal, durante dicho proceso se realizaron peticiones “irracionales” que no velaban por el interés de la menor, lo que impidió un arreglo amistoso.

Nodal detalló que, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el país sudamericano, decidió proceder legalmente en México. Su objetivo es que un juez regule formalmente los días de convivencia y establezca una cifra de manutención clara.

“Es la única vía que me queda: esperar la justicia”, afirmó el cantante de 27 años, quien se encuentra afectado por la narrativa que sugiere que ha desatendido sus responsabilidades como padre.

Respecto al tema económico, el músico aclaró que nunca ha escatimado en gastos para su hija, pero cuestionó la transparencia de las declaraciones públicas de su expareja. Señaló que los montos solicitados han sido cubiertos según lo pedido, aunque puso en duda la justicia de ciertas cifras para una bebé de apenas dos años.

El conflicto se reavivó recientemente tras una serie de publicaciones cruzadas que involucraron incluso a su actual esposa, Ángela Aguilar. Sin embargo, Nodal concluyó su mensaje pidiendo respeto y asegurando que, aunque no es perfecto, su prioridad sigue siendo ejercer su derecho a ser padre presente.

