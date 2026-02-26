La foto de Ángela Aguilar y Nodal con tema de Rauw Alejandro reaviva controversia sobre su boda en Italia

La polémica continúa para Christian Nodal y Ángela Aguilar, especialmente ahora que su actividad en redes sociales de cara a su conflicto con la rapera Cazzu ha revivido los dimes y diretes sobre su presunta boda en Italia en mayo de 2024.

Dicha conversación se reabrió gracias a la fotografía que el intérprete de “Botella tras botella” publicó en Instagram junto la canción “Rosita” de Rauw Alejandro, cuyo verso hace referencia directa a su propio historial amoroso: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, se escucha en el tema.

Y aunque en un principio la imagen colocada en su red social solo parecía retratar un momento romántico entre la pareja, medios internacionales reportan que su trasfondo sería más complejo de lo que se creía. ¿El motivo? La imagen habría sido tomada en la boda espiritual entre el cantante y Ángela Aguilar durante su viaje a Roma, Italia en mayo de 2024.

Dicha postal muestra a ambos artistas en un entorno íntimo adornado con velas, vestidos de blanco. En el caso de la hija de Pepe Aguilar se trató de un vestido blanco transparente con manga larga y cuello alto, con un detalle de abertura en la pierna.

Por su parte, el periodista Javier Ceriani aseguró que la prueba de que esta imagen fue tomada en la boda celebrada en Roma es el atuendo de Ángela Aguilar, pues este coincide con las fotografías divulgadas por el estilista italiano Stefano Comelli siendo peinada y maquillada para su fecha especial.

Christian Nodal cuestiona la postura de Cazzu ante el tema “Rosita”

Los señalamientos de la argentina no pasaron desapercibidos para el exponente de regional mexicano, provocando una respuesta contundente lanzada desde su canal de difusión de Instagram. En su escrito, el famoso criticó que Cazzu haya hecho mención de su hija:

“La maternidad es sagrada y no debería utilizarse como escudo cuando algo no nos gusta, menos involucrar públicamente a mi hija en su narrativa. Ella no es un argumento, no es símbolo ni bandera, es mi bebé. ¿Qué carajos hace mi pequeña en ese discurso?”, cuestionó.

El famoso de 27 años continuó: “Dramón por una línea donde dice que alguien se enamora rápido y se casa ‘a lo Christian Nodal’; se ocupan dos neuronas para entender la referencia hacia mí y es hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada”.

Asimismo, el cantante afirmó que la controversia se generó como resultado de un intento de dar visibilidad a los proyectos que su ex pareja tiene en puerta: “Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba”, recalca ante sus seguidores.

