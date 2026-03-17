Christian Nodal confirma negociación para regresar a Universal Music

El cantante mexicano Christian Nodal busca poner fin a su batalla legal y retomar su relación laboral con Universal Music. De acuerdo con sus declaraciones más recientes, ya se encuentra en negociaciones para garantizar su regreso al sello discográfico que lo catapultó a la escena musical internacional.

En una entrevista concedida a varios medios de comunicación, el exponente del regional mexicano hizo varias revelaciones sobre sus planes a futuro en el ámbito profesional. El más importante de todos, según dijo, se trata de su posible regreso a la productora Universal Music ahora que su contrato con Sony Music está a punto de concluir.

Esta decisión nace de su deseo de retomar algunos proyectos que han quedado en pausa como resultado de su conflicto legal con el sello discográfico, el mismo que comenzó en el año 2021.

“Estoy por terminar mi ciclo con Sony Music. Estoy por empezar con Universal una buena negociación. Esperemos que no se siga peleando, porque al final del día me he perdido, por ejemplo, de Viña del Mar, eventos que para mí me hacen un montón de ilusión“, contó ante las cámaras.

Pese a las diferencias que los llevaron a los tribunales, Christian Nodal rescata el éxito obtenido durante la etapa de su carrera que formó parte de la familia de Universal Music.

“Hice varios hits, hice buena música, música que se quedó ya, como ‘Adiós, amor’, ‘Te fallé’, ‘De los besos que te di’ y demás. Entonces, creo que hay mucho que podemos crear juntos“, continuó en charla con la prensa.

De cara a los rumores sobre la presunta insistencia de su suegro Pepe Aguilar de manejar su carrera, Nodal comentó: “No, mi suegro creo que está cien por ciento enfocado en su carrera. Está lejano de ser mánager”.

Sin embargo, se dijo agradecido por los consejos que le ha brindado en las controversias que ha protagonizado en lo que va de su matrimonio con la también cantante Ángela Aguilar.

“Aunque no como mánager, creo que sí me ha ayudado mucho con varios consejos en temas sobre todo legales, ya ves que yo tengo problemas con disquera y demás. Por eso lo pintan como que ‘te va a demandar Pepe’ y demás, porque es el único artista y es de los pocos que es dueño de sus masters”, finalizó.

Hasta el momento, Universal Music se ha mantenido al margen de las declaraciones del artista, sin confirmar el desarrollo de dicha negociación.

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