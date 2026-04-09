Christian Nodal lanza adelanto de su tema “Un Vals” con Ángela Aguilar como protagonista

El cantante mexicano Christian Nodal sorprendió a su público con el anuncio del lanzamiento de su próximo sencillo: una canción de tinte romántico que lleva por título “Un Vals”. El tema, que estará disponible a partir de este 9 de abril a las 18:00 h, habría sido inspirado en la plenitud que vive en su matrimonio con la también cantante Ángela Aguilar, así lo dejó ver el famoso a través de su video promocional.

“MAÑANA ESTAMOS DE ESTRENO CON “UN VALS”🌧️💍❤️‍🔥Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”, escribió el artista desde su cuenta de Instagram.

Uno de los detalles que más destacó de su anuncio fue el video en el que aparece en compañía de su esposa Ángela Aguilar desde un paisaje boscoso en el que ambos comparten un abrazo y beso bajo la lluvia.

Esta temática corresponde a los fragmentos líricos que Nodal ha compartido a través de sus plataformas digitales: “Si quieres perderte voy contigo hasta el final y voy a regalarte una sonrisa cuando llores y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals. Porque esta vida como tiene malo tiene bueno y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar”, se escucha interpretar al mexicano.

Christian Nodal desata comparaciones con el adelanto de su próximo tema

Pese a la emoción expresada por sus fanáticos tras la noticia de un nuevo sencillo, hubo quienes no dejaron pasar la oportunidad de señalar el “parecido” entre la escena bajo la lluvia junto a Ángela Aguilar y aquella que ya había protagonizado con su exnovia Belinda en 2020, cuando confirmaron su relación.

Las coincidencias entre la atmósfera romántica bajo la lluvia mientras se abrazan provocaron que los usuarios vieran la imagen con Ángela como una recreación directa del momento vivido con Belinda.

Como resultado, las plataformas digitales se llenaron de comentarios divididos entre el apoyo por el matrimonio, la burla y algunas críticas por la decisión creativa del sonorense.

“El problema aquí es Nodal, que quiere hacer lo mismo con todas las parejas y ella se presta para sus tonterías”; “Me da pena, hay tantas red flags. Debería hacerse ver”; “El mismo patrón se repite”; “Ese Nodal repite su historia con todas sus parejas”, son algunos de los señalamientos que se hicieron notar en la web.

A pesar de las opiniones divididas que se generaron en torno al material promocional de “Un Vals”, tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar se han mantenido al margen de emitir su postura.

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