Christian Nodal se sinceró sobre su relación con Ángela Aguilar: “Para mí es un ángel”

Christian Nodal volvió a captar la atención de la opinión pública, pero esta vez no por una nueva polémica, sino por la vulnerabilidad con la que se refirió a su actual pareja y esposa, Ángela Aguilar.

Durante su reciente visita a la República Dominicana con motivo de su gira “Pa’l Cora Tour”, el intérprete de “Adiós Amor” abrió su corazón y confesó en entrevista a medios locales el profundo impacto que la hija de Pepe Aguilar ha tenido en su bienestar personal.

Para Nodal, Ángela no es solo su compañera sentimental, sino una figura que ha llegado a “salvarlo” en diversos aspectos de su vida. “Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel”, expresó el cantante con evidente emoción.

Según el artista, la joven intérprete ha sido la pieza clave para entender el significado del amor desinteresado, algo que, según dio a entender, no había experimentado de la misma forma anteriormente.

La frase que más eco ha generado en redes sociales fue la contundente declaración sobre la entrega de Ángela: “Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor. Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo”.

Con estas palabras, Nodal reafirma la solidez de su vínculo frente a las constantes críticas que han rodeado su relación desde sus inicios.

Además de los aspectos sentimentales, el sonorense compartió detalles de su vida cotidiana, describiéndose como un hombre “básico” que disfruta de momentos sencillos junto a su esposa, como ver videos en redes sociales.

Asimismo, aprovechó para descartar tajantemente la posibilidad de realizar un reality show sobre su vida privada, asegurando que prefiere mantener su intimidad alejada de las cámaras, a pesar del incesante interés mediático.

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