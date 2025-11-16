Gustavo Adolfo Infante regresa a redes y aviva su conflicto con Sergio Mayer

Después de una ausencia obligada en redes sociales, derivada de un arresto administrativo dictado el 13 de noviembre por violar medidas cautelares a favor de la actriz Maribel Guardia, el periodista Gustavo Adolfo Infante retomó su actividad en la plataforma X (antes Twitter).

Irónicamente, su regreso no se centró en el proceso legal que mantiene con la actriz costarricense por presunto acoso mediático, sino en avivar su larga y tensa disputa con el actor y diputado Sergio Mayer.

La chispa que encendió el nuevo capítulo de esta rivalidad fue una publicación de Mayer, quien días antes se refirió al presentador llamándolo “rata” y escribió: “Alguien anda escondido como rata evitando el arresto. ¿Adivinen de quién se trata?”

Los roces entre Infante y Mayer se remontan a 2023, cuando el diputado demandó al periodista por presunto daño moral, exigiendo una indemnización de 50 millones de pesos por contratos comerciales perdidos. Sin embargo, un juez falló a favor de Infante, quien a su vez contrademandó a Mayer por supuesto tráfico de influencias en el caso del actor Héctor Parra.

¿Qué dijo Infante?

Frente a los señalamientos de estar escondido, Infante respondió directamente en sus redes: “Aquí estoy al aire. Yo no robo, no abuso y no hago tráfico de influencias amparado en una Diputación Plurinominal regalada”.

Y añadió, en referencia a su pleito legal: “Por cierto, ya van dos instancias que pierdes en mi contra y vas a perder el amparo también. La única rata aquí eres tú y todo el mundo lo sabe”.

El conductor también cuestionó la labor legislativa de Mayer, al compartir una publicación de un usuario que lo acusaba de baja productividad, señalando que estaba “muy ocupado hablando de chismes de La Granja VIP”.

Este comentario hace referencia a la más reciente controversia en la que se ha visto envuelto Mayer. El diputado amenazó con acciones legales contra las presentadoras Linet Puente y Ferka por sus comentarios en el reality show La Granja VIP, donde, según él, minimizaron el delito de estupro, del cual fue víctima su hijo, Sergio Mayer Mori, quien es participante del programa.

Mayer dirigió un mensaje a las conductoras y a TV Azteca: “Les recomiendo consultar a sus abogados para que les expliquen las consecuencias legales por la apología del delito. O se disculpan o procederemos”.

