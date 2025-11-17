Otto Padrón, ex de Angélica Vale, ya tendría una nueva relación, asegura Gustavo Adolfo Infante

El proceso de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón continúa generando titulares y especulaciones, con nuevos y reveladores detalles que han salido a la luz a través de los medios de comunicación, pintando un cuadro complejo de la separación.

De acuerdo con declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa ‘Sale el Sol’, Otto Padrón estaría involucrado sentimentalmente con una mujer que forma parte del entorno escolar de sus hijos y que, al parecer, es conocida por la propia Angélica Vale.

Según estas versiones, esta supuesta relación habría sido el detonante para que Padrón iniciara los trámites de divorcio, una decisión que tomó sin informar previamente a la actriz.

Diferentes rumores sobre el divorcio de Angélica Vale

La controversia se ha visto alimentada por rumores cambiantes. Recientemente, circulaban versiones sobre una presunta infidelidad por parte de Vale, pero la narrativa dio un giro cuando Infante afirmó que “alguien esparció el rumor para hacerla quedar de la fregada”.

Respecto a la información sobre Padrón, el periodista fue cauteloso, aclarando: “también se dice que anda con una señora del mismo colegio de los hijos, se dice, no he tenido la comprobación”.

La conversación en el programa incluyó la intervención de Joanna Vega Biestro, quien expresó su sorpresa ante la noticia. Por su parte, la comentarista Ana María Alvarado matizó la situación, señalando que “eso no es engaño porque ya no estaban juntos, ya ni vivían en la misma casa”.

No obstante, Vega Biestro añadió un consejo dirigido al público: “de todas formas señoras, el consejo que siempre les doy, hasta que no esté firmando, si no, siempre serán las infieles”.

Frente a esta ola de señalamientos y rumores, Angélica Vale utilizó su espacio en la radio para abordar la situación. La actriz agradeció el apoyo del público e hizo un ferviente llamado a “no hacer caso a todas estas cosas que se están diciendo, porque es superfácil de pronto agarrar, juzgar y decir sin saber la verdadera historia”.

Vale fue enfática al explicar las razones de su silencio mediático: “No voy a hablar, no voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino que no voy a hablar, primero porque mis abogados me han dicho que no hable y dos porque yo nunca he estado en escándalos”.

Finalmente, confirmó que el proceso de divorcio está en marcha y reconfirmó que fue Otto Padrón quien lo inició sin su previo conocimiento.

