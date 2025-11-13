Angélica María sale en defensa de Angélica Vale tras su dolorosa separación de Otto Padrón

El 2025 ha sido un año que ha dado muchísimo de qué hablar en temas relacionados al amor, ya sea por los famosos que llegaron al altar o aquellos que se separaron, tal y como sucedió con Angélica Vale y Otto Padrón, quienes optaron por seguir sus caminos por separado desde principios de año, sin embargo, fue hasta ahora que su decisión se hizo pública.

Si bien ambos fueron muy reservados con su situación, ahora que su ruptura se hizo pública, no solo Angélica ya habló al respecto, sino que también su círculo cercano, tal y como sucedió con su madre, la gran Angélica María.

La reconocida cantante habló sobre este tema en un encuentro que tuvo con el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo en el marco de los festejos por el cumpleaños número 50 de su hija, quien recibió la noticia de la demanda de divorcio días antes de esta fecha tan especial.

“Estoy feliz porque recibe tanto amor, ha recibido tanto amor. La adoro y tengo que estar con ella siempre”, fueron las primeras palabras que pronunció Angélica María en la plática breve, pero concisa, que tuvo con las cámaras de ‘Hoy Día’.

‘La Novia de México’, como también se le conoce, aprovechó los micrófonos de Telemundo para respaldar y apoyar a su hija en la difícil etapa por la que atraviesa en el ámbito personal y en la que pudiera llegar a ser juzgada por algunos.

“Son cosas que pasan en la vida”, dijo concisa sobre el proceso por el que está atravesando La Vale.

A pesar de que la entrevista fue breve, pues Angélica María llevaba prisa, ese no fue un impedimento para que dejara en claro que siempre estará para su hija.

