“Desde abril estoy separada”: Angélica Vale confirma su divorcio de Otto Padrón

Angélica Vale confirmó de manera pública y emotiva que atraviesa por un proceso de divorcio iniciado por su esposo, el productor Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio. A pesar de haber estado separados desde abril, la notificación legal tomó por completa sorpresa a la artista.

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram, durante la mañana del lunes, 10 de noviembre, que Vale compartió la noticia con sus seguidores. Relató que se enteró de la demanda mientras cenaba con su familia, al recibir un mensaje sobre una publicación del periodista Javier Ceriani.

“Me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero… esta noticia me tomó de sorpresa”, expresó la intérprete, quien añadió que, si bien Padrón le había comentado días antes sobre la posibilidad de iniciar el trámite legal, la presentación formal de la demanda ocurrió sin que ella estuviera al tanto.

Angélica desea el bienestar de sus hijos

En su mensaje, Angélica Vale subrayó que el principal interés para ambos es el bienestar de sus dos hijos: Angélica Masiel y Daniel Nicolás. La actriz aseguró que desea ser un ejemplo para ellos como madre dedicada y como una mujer que enfrenta con fortaleza las adversidades.

“A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre”, escribió.

Vale también agradeció a Otto Padrón por los años compartidos y expresó su deseo de mantener una relación cordial por el bien de la familia.

De acuerdo con documentos judiciales, Otto Padrón presentó la demanda el 4 de noviembre ante la Corte Superior de Los Ángeles. El expediente, de aproximadamente quince páginas, cita “diferencias irreconciliables” como la causa de la separación.

Entre los puntos clave de la demanda destaca la propuesta de un esquema de custodia compartida. Padrón plantea que los hijos residan principalmente con su madre, y sugiere una distribución de convivencia: de lunes a miércoles con uno de los padres y de miércoles a viernes con el otro, alternando los fines de semana.

Además, el documento establece que ambos progenitores deberán mantener una comunicación respetuosa, permitir el acceso a teléfonos móviles con los hijos y abstenerse de hacer comentarios negativos sobre el otro. También se exige notificar cualquier cambio de domicilio o actividad importante relacionada con los niños.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención es la solicitud de Otto Padrón para que Angélica Vale asuma la totalidad de los gastos legales y judiciales, una petición considerada poco habitual en estos casos, según a lo que dijo el periodista Javier Ceriani.

Seguir leyendo: