Poncho de Nigris asegura que nunca afirmó tener una relación con Angélica Vale

Poncho de Nigris se pronunció recientemente para aclarar una situación que generó cierto revuelo en redes sociales y medios de espectáculos.

El conductor y también influencer explicó que jamás insinuó haber sostenido un romance con la actriz Angélica Vale, luego de que esta negara públicamente cualquier tipo de relación sentimental entre ellos.

Todo comenzó cuando, dentro de un programa transmitido por Canela TV, Poncho compartió una anécdota del pasado en la que mencionó haber besado a Vale durante una salida nocturna, lo que fue interpretado por algunos como una insinuación de que hubo algo más entre ellos. Sin embargo, al ser cuestionado por reporteros, el regiomontano fue enfático: “Yo nunca dije que anduvimos; ahí está bien claro en el reality que digo: ‘Me la encontré una vez y nos besamos’, cuando estaba en ‘Solo para mujeres’ y ella en ‘La Fea más Bella’”.

De Nigris expresó que no comprendía por qué sus palabras habían sido malinterpretadas, ya que su intención nunca fue dar a entender que existió una relación amorosa. Incluso, afirmó que no busca conflictos ni desea que esto se convierta en una controversia mayor. “Le mando todo mi respeto y todo mi cariño. No quiero entrar en polémica; solo era un secreto que tenía guardado por ahí”, agregó, dejando claro que su comentario fue parte de una confesión ligera y sin mayores pretensiones.

Además, aprovechó para responder a los señalamientos que Vale hizo sobre los integrantes del show “Solo para mujeres”, donde él participaba como bailarín. Según Poncho, los comentarios de la actriz le parecieron fuera de lugar. “La admiraba como actriz y me parecieron muy despectivos los comentarios que hizo respecto a los strippers de ‘Solo para mujeres’”, expresó.

Finalmente, recordó con humor el motivo que, según él, habría impedido que salieran en aquella época: “La mamá no lo dejó salir conmigo porque dijo que yo era un desmadre, y la verdad no es cierto”.

Aunque el asunto ha despertado curiosidad entre los seguidores del espectáculo, Poncho insiste en que todo fue un recuerdo aislado y sin intención de crear tensión con la actriz.

Seguir leyendo:

• Poncho De Nigris, de ‘LCDLFM’, presume su lujosa mansión en Monterrey y le llueven críticas

• La Casa de los Famosos México: Poncho de Nigris explota contra Sofía Rivera, ella le responde a uno de los exlíderes del “team infierno”

• Poncho de Nigris responde a los rumores de infidelidad a Marcela Mistral