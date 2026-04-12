Justin Bieber en Coachella: Los mejores momentos de su show

El desierto de Coachella fue testigo este sábado de uno de los regresos más esperados de la década. Justin Bieber encabezó la segunda noche del festival con un espectáculo que desafió las convenciones, mezclando una producción minimalista con una lista de invitados de primer nivel.

Tras años de ausencia de los grandes escenarios por motivos de salud, el canadiense de 32 años apareció ante una multitud eufórica luciendo una sudadera rosa y gafas oscuras.

El show comenzó con la potencia vocal de “All I Can Take”, tema de su aclamado álbum doble “Swag” (2025), dejando claro que su voz sigue siendo su herramienta más poderosa.

El “Karaoke de YouTube” y la conexión con el pasado

En un giro inesperado que ya es tendencia mundial, Bieber transformó el escenario principal en una especie de “habitación adolescente”. Sentado frente a una MacBook, el cantante navegó por YouTube para proyectar sus videos más icónicos y memes antiguos, como el famoso “Deez Nuts” y el “Double Rainbow”.

Durante casi media hora, Justin armonizó en vivo sobre sus éxitos de la infancia como “Baby” y “Beauty and a Beat”, en un ejercicio de introspección y humor que conectó profundamente con la Generación Z presente.

Invitados de lujo en el desierto

La noche alcanzó su clímax con la llegada de invitados especiales. El nigeriano Wizkid y la sensación del R&B Tems se unieron a Bieber para una interpretación electrizante de “Essence”, mientras que The Kid LAROI desató la locura colectiva al interpretar “Stay”.

La velada cerró con broche de oro junto a Mk.gee, cuya guitarra acompañó un final explosivo bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales.

Con este set de 90 minutos, Bieber no solo promocionó su nueva era musical, sino que reafirmó su resiliencia ante el público, demostrando que, a pesar de las presiones de la fama, ha encontrado la paz en su arte y su pasado.

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