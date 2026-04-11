Justin Bieber en Coachella: horario, dónde ver y cómo seguir su show en vivo

Luego de una primera velada inolvidable en el Festival de Coachella 2026 con Sabrina Carpenter como artista principal, el público se prepara para recibir al cantante canadiense Justin Bieber en una jornada de sábado promete convertirse en un show inolvidable.

El intérprete de “Boyfriend”, quien en en 2022 canceló el “Justice World Tour” tras haber sido diagnosticado con síndrome de Ramsay Hunt, encabezará las presentaciones de los sábados 11 y 18 de abril.

Uno de los detalles que llamó acaparó la atención de los medios tras confirmarse su participación fue que Justin Bieber hizo historia al convertirse en el artista mejor pagado del festival. Portales como Variety y Rolling Stone reportaron que el acuerdo habría estado valuado en aproximadamente $10 millones de dólares ($5 millones por fin de semana), superando los récords de anteriores de artistas como Beyoncé y Ariana Grande.

Este show marca un hito importante tras la cancelación de su gira en 2022 y tras el lanzamiento de nueva música. Además, se trata de una nueva aparición tras haber sido invitado especial en 2022 junto a Daniel Caesar.

¿Dónde y en qué horario ver la transmisión en vivo de Justin Bieber?

De acuerdo con la información oficial del festival, Justin Bieber se presentará a las 11:25 p.m. PT de este 11 y 18 de abril, siendo el encargado de cerrar las actividades del día sábado.

Para los fanáticos en otras partes del mundo, el horario podría extenderse hasta la madrugada del domingo, como las 2:25 a. m. EDT, las 7:25 a. m. BST y las 4:25 p. m. AEST, por mencionar algunos.

Asimismo, se dio a conocer que la actuación de Justin Bieber se transmitirá en directo por el canal oficial de Coachella en YouTube, en el enlace destinado para el “Coachella Stage”, escenario principal del festival.

El festival también puso a disposición del público una aplicación de Coachella, lista para descargar desde la App Store de Apple y en Google Play. Dicha app permite ver la transmisión en vivo y sincronizarla con la zona horaria local de cada usuario.

¿Qué otros artistas se presentan en Coachella el 11 y 18 de abril?

Previo a la presentación del cantautor, se contará con las presentaciones de estrellas como The Strokes, Givéon, Addison Rae, Labrinth, SOMBR, Alex G y SwaeLee, por mencionar algunos.

De acuerdo con el comité, el desglose de actividades se presenta de la siguiente manera:

Addison Rae – 5:30 p.m. PT en el escenario principal de Coachella

– 5:30 p.m. PT en el escenario principal de Coachella Givéon – 7:50 p.m. PT en el escenario principal de Coachella

– 7:50 p.m. PT en el escenario principal de Coachella Labrinth – 8:30 p.m PT en el escenario Outdoor Theatre

– 8:30 p.m PT en el escenario Outdoor Theatre The Strokes – 9:00 p.m. PT en el escenario principal de Coachella

– 9:00 p.m. PT en el escenario principal de Coachella David Byrne – 10:20 p.m. PT en el escenario Outdoor Theatre

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