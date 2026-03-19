Justin Bieber y Usher habrían tenido un fuerte altercado en una fiesta después de los Oscar

La relación entre Justin Bieber y su mentor, Usher, podría haber dado un giro inesperado. Según una exclusiva de TMZ, la amistad que unía a ambos artistas desde 2008 se vio sacudida por un tenso enfrentamiento durante la exclusiva fiesta posterior a los Premios Oscar organizada por Beyoncé y Jay-Z.

Los hechos ocurrieron en el histórico hotel Chateau Marmont de West Hollywood. De acuerdo con el citado medio, Usher se aproximó a Bieber en la celebración con una “energía visiblemente enfadada”, lo que desencadenó un “acalorado intercambio” de palabras entre el veterano cantante de R&B y la estrella del pop.

Hasta el momento, los representantes de ambos artistas, así como los de los anfitriones, no han emitido declaraciones al respecto.

La fiesta, que reunió a lo más granado de la industria, contaba entre sus invitados con Hailey Bieber, esposa de Justin; el reciente ganador del Oscar a Mejor Actor por “Sinners”, Michael B. Jordan; los nominados Teyana Taylor y Timothée Chalamet; y un impresionante grupo de celebridades como Taylor Swift, Travis Kelce, Kylie Jenner, Kendall Jenner y Kris Jenner.

La importancia de Usher en la carrera de Bieber

Este conflicto resulta llamativo por la larga historia compartida entre ambos. Usher fue una pieza clave en el descubrimiento y lanzamiento de la carrera de un joven Justin Bieber en 2008, ejerciendo como mentor y colaborando en varios proyectos a lo largo de los años.

Incluso en fechas recientes, como en 2020 y 2021, fueron vistos juntos en eventos públicos, y se rumoreó sobre una posible participación de Bieber en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII que encabezó Usher.

Precisamente, en una entrevista de 2024 con “The Breakfast Club”, Usher reveló que mantuvo una “breve conversación” con el intérprete de “YUKON” para que se subiera al escenario del Super Bowl. Sin embargo, Bieber declinó la invitación, posiblemente porque quería “contar una historia diferente” en ese momento de su carrera.

Usher restó entonces importancia a la negativa, asegurando que no había rencor y que quizás colaborarían “más adelante”.

Esto ocurre en un momento crucial en la carrera de Justin Bieber, ya que está próximo a regresar a los escenarios. El cantante será uno de los platos fuertes del festival Coachella esta primavera y, según declaraciones recientes a Billboard, ha estado compartiendo con sus fans en Twitch los preparativos, prometiendo un “espectáculo increíble” y mostrando su día a día.

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