Hailey Bieber protagoniza campaña para la marca de moda de Justin Bieber

En una fusión de estilo y colaboración empresarial, Justin Bieber lanzó la nueva colección de su marca de moda, SKYLRK, teniendo como protagonista absoluta a su esposa, Hailey Bieber.

La campaña, que marca un hito en la trayectoria de la firma, presenta a la modelo y empresaria como la primera gran estrella de la marca, consolidando la unión creativa del matrimonio en la industria textil.

El lanzamiento oficial se realizó el pasado viernes 13 de febrero a través de la tienda en línea de la firma. La colección de edición limitada destaca por combinar la estética minimalista característica de SKYLRK con el estilo personal “off-duty” de Hailey, quien no solo posó frente al lente del reconocido fotógrafo Hugo Comte, sino que también participó activamente en el proceso de diseño.

Entre las piezas más destacadas de la cápsula se encuentran prendas de cuero, accesorios, calzado y conjuntos de loungewear. No obstante, las joyas de la corona son la HB Hooded Leather Jacket y la HB Leather Jacket, dos chaquetas de cuero personalizadas con las iniciales de la modelo, con precios de 1,400 y 1,200 dólares respectivamente.

Hailey ya había anticipado en sus redes sociales que estaba trabajando en su “chaqueta favorita de todos los tiempos”, la cual finalmente vio la luz en esta colaboración.

Este proyecto llega en un momento de gran actividad para la pareja. Mientras Justin celebra el reciente estreno de su álbum Swag y su participación en los Grammy 2026, Hailey continúa expandiendo su exitoso imperio de belleza, Rhode.

A pesar de sus apretadas agendas y su reciente paternidad —su hijo Jack Blues tiene ahora 17 meses—, los Bieber han demostrado que el apoyo mutuo es la clave de su éxito.

Como señaló Hailey en un evento reciente de Vogue: “Tener una gran pareja es muy importante”, refiriéndose al respaldo de Justin para que ella pueda seguir liderando proyectos de alto impacto como este.

