Rodri, Cubarsí y Mbappé lideraron premios individuales del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer los premios individuales del Mundial 2026 una vez concluida la final del torneo, con España como la gran protagonista también en las distinciones personales. Rodri fue elegido como el mejor futbolista de la competencia, Pau Cubarsí recibió el reconocimiento al mejor jugador joven y Unai Simón fue distinguido como el mejor portero, mientras que Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del campeonato.

El organismo confirmó además que Países Bajos obtuvo el Trofeo Fair Play, reservado para la selección con el mejor comportamiento disciplinario durante toda la Copa del Mundo.

La principal distinción individual quedó en manos de Rodri, quien recibió el Balón de Oro tras ser seleccionado por el Grupo de Estudios Técnicos (TSG) de la FIFA como el jugador más destacado del torneo. El mediocampista español encabezó una clasificación en la que Lionel Messi, de Argentina, obtuvo el Balón de Plata y Kylian Mbappé, de Francia, completó el podio con el Balón de Bronce.

La actuación colectiva de España también se vio reflejada en otros reconocimientos. Unai Simón fue galardonado con el Guante de Oro como mejor guardameta del Mundial, mientras que Pau Cubarsí fue elegido como el mejor jugador joven de la competencia, premio reservado para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2005.

Mbappé conquistó la Bota de Oro y Messi terminó segundo

Aunque Francia no consiguió levantar el trofeo, Kylian Mbappé finalizó el torneo como el máximo anotador y se quedó con la Bota de Oro. El delantero cerró su participación con 10 goles y cuatro asistencias en 769 minutos disputados, cifras que le permitieron terminar en el primer lugar de la clasificación de goleadores.

Lionel Messi obtuvo la Bota de Plata después de marcar ocho tantos y repartir cuatro asistencias a lo largo de 853 minutos con la selección argentina. El tercer lugar correspondió al inglés Jude Bellingham, autor de siete goles y una asistencia en 698 minutos.

El reglamento de la FIFA establece que la Bota de Oro se entrega al jugador con más anotaciones en el torneo. En caso de igualdad, el primer criterio de desempate corresponde al número de asistencias y, si persiste el empate, se toma en cuenta la menor cantidad de minutos disputados.

Por su parte, la elección del Balón de Oro, el Guante de Oro y el premio al Mejor Jugador Joven fue realizada por el Grupo de Estudios Técnicos del organismo rector del fútbol mundial.

La lista de galardonados dejó a España como la selección más premiada en el plano individual, con tres de las principales distinciones del campeonato. Francia encontró consuelo con la Bota de Oro de Mbappé, mientras que Argentina colocó a Lionel Messi entre los mejores futbolistas del torneo al recibir tanto el Balón de Plata como la Bota de Plata.

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