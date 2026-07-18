Mbappé se va del Mundial 2026 como el goleador histórico de la competencia

Kylian Mbappé escribió un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del torneo. El delantero francés alcanzó los 22 tantos tras marcar un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026, una actuación que también lo dejó al frente de la carrera por la Bota de Oro.

El atacante del Real Madrid llegó al encuentro con la posibilidad de superar a Lionel Messi en distintos registros ofensivos y aprovechó la oportunidad. Con sus dos anotaciones, desplazó al argentino del primer lugar de la tabla histórica de goleadores mundialistas y pasó a liderar provisionalmente la clasificación de máximos artilleros del certamen.

Mbappé, de 27 años, alcanzó las 22 conquistas en apenas 22 partidos disputados a lo largo de tres ediciones del Mundial. El francés ya había levantado el trofeo con su selección en Rusia 2018 y ahora cerró su participación en la presente competición con otro registro histórico.

Además, sus dos goles le permitieron llegar a diez anotaciones en el torneo y sacar una ventaja de dos sobre Messi en la disputa por la Bota de Oro. El capitán argentino, sin embargo, todavía tiene pendiente la final frente a España.

Los tantos del delantero llegaron en el segundo tiempo. El primero fue convertido en el minuto 48 mediante un remate cruzado, mientras que el segundo llegó en el 66, ambos tras asistencias de Michael Olise.

Un cierre de torneo con despedida especial para Didier Deschamps

Horas antes del encuentro, Mbappé también dedicó un mensaje a Didier Deschamps, quien dirigió su último partido como seleccionador francés tras permanecer catorce años al frente de Les Bleus.

El delantero recordó la relación que ambos construyeron desde su debut con la selección absoluta en marzo de 2017, cuando apenas tenía 18 años.

“Me siento afortunado de haber podido estar al lado de una de las mayores leyendas de nuestro país y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos”, escribió Mbappé en su cuenta de X.

El atacante lamentó que el equipo no pudiera despedir al entrenador con un mejor resultado después de la eliminación sufrida ante España en las semifinales.

“Hoy es tu último baile. A ti, que tanto nos has dado. Deberíamos haberte brindado un final mejor, pero fracasamos”.

También destacó el impacto que Deschamps tuvo en el resurgimiento del combinado nacional durante más de una década.

“Expresar con palabras lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, ya que has sido una pieza fundamental en el renacer de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello…”.

Deschamps asumió el cargo en 2012, cuando Francia atravesaba un periodo complicado en resultados internacionales. Bajo su dirección conquistó el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones de 2021, además de alcanzar las finales de la Eurocopa 2016 y del Mundial de Catar 2022. A falta de confirmación oficial, Zinedine Zidane aparece como el principal candidato para sucederlo.

Sigue leyendo:

· Zidane asumirá proyecto de Francia para seguir en lo más alto del mundo

· Mural de Messi y Lamine Yamal en Barcelona fue vandalizado

· Messi reconoce que es una “locura” enfrentar en la final del Mundial 2026 a Lamine Yamal, a quien conoció de bebé