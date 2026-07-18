Mural de Messi y Lamine Yamal en Barcelona fue vandalizado

Un mural dedicado a Lionel Messi y Lamine Yamal en Barcelona apenas permaneció intacto unas horas antes de ser vandalizado. La obra, creada con motivo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, apareció cubierta casi por completo con una pintada que reivindica la identidad de un club histórico del barrio de Gràcia y rechaza lo que sus autores consideran el “fútbol moderno”.

La intervención artística había sido realizada por el artista Axe Colours en los Jardines de Manuel Torrente, un espacio del barrio barcelonés de Gràcia. En ella se veía a Messi y al joven atacante español sonriendo mientras se miraban frente a frente, una imagen inspirada en el duelo que ambos protagonizarán este domingo en el partido que definirá al campeón del mundo.

Sin embargo, poco después de su creación, la pintura fue cubierta con el mensaje: “A Gràcia, només Club Esportiu Europa. Contra el Futbol Modern” (“En Gràcia, solo Club Deportivo Europa. Contra el fútbol moderno”).

? El mural de Leo Messi y Lamine Yamal que había pintado el artista Axe Colours en Barcelona con motivo de la final del Mundial entre España ?? y Argentina ?? fue vandalizado a las pocas horas de su creación.



?? Sin embargo, la icónica imagen de ambos ha sido cubierta casi en? pic.twitter.com/sI9Y7ohJ17 — El Gráfico (@elgraficoweb) July 18, 2026

La frase suele ser utilizada por seguidores del Club Esportiu Europa, el equipo más representativo del barrio, que actualmente compite en la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. Con ese lema, sus aficionados buscan defender la identidad de la institución frente al crecimiento del profesionalismo y el protagonismo de los grandes clubes.

Messi elogia a Lamine Yamal antes de la final del Mundial

La aparición y posterior vandalización del mural coincidió con las declaraciones ofrecidas por Lionel Messi durante un evento celebrado en Nueva York, donde habló sobre el enfrentamiento que sostendrá con España en la final del Mundial 2026.

El capitán argentino recordó la conocida fotografía que se tomó hace años con un Lamine Yamal bebé y reconoció que nunca imaginó que terminarían midiéndose en un partido por el título mundial.

“Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez”, afirmó el futbolista argentino.

Messi también describió como sorprendente la historia detrás de aquella imagen.

“Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también”, señaló.

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices? pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Pese a los elogios hacia el atacante español, el capitán de la Albiceleste dejó claro cuál será el objetivo de su selección en la final del domingo.

“Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también”, concluyó.

La obra de Axe Colours buscaba representar el simbolismo del duelo entre dos generaciones del fútbol y la conexión que une a ambos jugadores con el Barcelona. No obstante, esa imagen terminó convirtiéndose en protagonista por un motivo distinto, luego de ser cubierta por una consigna vinculada al fútbol de barrio y a la defensa de la identidad del Club Esportiu Europa.

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