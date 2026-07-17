Zidane asumirá proyecto de Francia para seguir en lo más alto del mundo

La selección de Francia iniciará una nueva etapa tras la conclusión del Mundial 2026 y todo apunta a que Zinedine Zidane será el encargado de liderarla. Mientras Didier Deschamps se prepara para dirigir su último partido al frente de Les Bleus, el histórico exfutbolista y exentrenador del Real Madrid aparece como el elegido para asumir un proyecto que se extendería hasta 2030.

La transición se producirá una vez finalice el encuentro por el tercer puesto frente a Inglaterra, programado para este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami. Ese compromiso marcará el cierre del ciclo de Deschamps, quien deja el cargo después de conquistar el Mundial de 2018, la Liga de Naciones de 2021 y alcanzar la final de la Copa del Mundo de 2022.

Diversas informaciones coinciden en que Zidane ya tiene preparado su cuerpo técnico y que únicamente resta completar la documentación administrativa para oficializar su llegada. Según el periodista Fabrizio Romano, el exmediocampista francés firmará un contrato con vigencia hasta 2030, mientras que fuentes cercanas al proceso sostienen que la decisión de nombrarlo había sido tomada desde noviembre pasado.

??? Zinedine Zidane will be France next head coach, never in doubt since November as clear decision was made.



Zidane has already sorted his staff and the documents will be formally signed this month.



He’ll lead France into Nations League, Euro 2028 and World Cup 2030. ?? pic.twitter.com/gBbJ7n4Fe0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

El propio presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, evitó confirmar el nombre del sucesor cuando fue consultado meses atrás, aunque tampoco desmintió la posibilidad.

“Sí, conozco su nombre”, respondió entonces al ser preguntado sobre quién reemplazaría a Deschamps.

Un ciclo con objetivos definidos hasta el Mundial 2030

La federación francesa proyecta un proceso de largo plazo para Zidane, quien no dirige un equipo desde mayo de 2021, cuando concluyó su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Durante esos cinco años permaneció alejado de los banquillos por decisión propia, mientras esperaba la oportunidad de hacerse cargo de la selección nacional.

El nuevo proyecto contempla como principales objetivos la Liga de Naciones de la UEFA, la Eurocopa de 2028 y la Copa del Mundo de 2030, que organizarán Marruecos, España y Portugal.

Zidane llegará respaldado por una trayectoria que incluye dos títulos de LaLiga y tres Ligas de Campeones con el conjunto madridista. Ahora asumirá una selección que busca recuperarse después de la eliminación sufrida ante España en las semifinales del Mundial.

Pese a ese revés, el panorama deportivo ofrece continuidad. Francia mantiene una base de futbolistas jóvenes que todavía tienen margen para completar otro ciclo mundialista.

Kylian Mbappé, de 27 años, y Ousmane Dembélé, de 29, seguirán siendo dos de los referentes ofensivos. A ellos se suman Michael Olise (24), Aurélien Tchouaméni (25), Manu Koné (25) y Eduardo Camavinga (24), quien no integró la convocatoria para el Mundial.

El nuevo seleccionador también tendrá la misión de potenciar a una generación emergente encabezada por Desiré Doué (21 años), Rayan Cherky (22) y Bradley Barcola (23), futbolistas que ya comenzaron a ganar protagonismo.

Más que una reconstrucción completa, el desafío consistirá en sacar el máximo rendimiento a un grupo que conserva gran parte de su talento y que volverá a competir oficialmente en septiembre, cuando Francia dispute dos encuentros de la Liga de Naciones. El primero será como visitante frente a Turquía el día 25 y tres jornadas después recibirá a Bélgica, compromisos que se perfilan como el posible estreno de Zidane al frente de Les Bleus.

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