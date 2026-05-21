Austin y San Antonio podrían conectarse por tren: el plan que busca aliviar el tráfico de la I-35

La posibilidad de viajar en tren entre Austin y San Antonio vuelve a tomar fuerza en Texas. Travis County aprobó un estudio de factibilidad para analizar una línea ferroviaria de pasajeros de unas 90 millas, pensada como una alternativa al tráfico de la I-35, uno de los corredores más transitados y tensos del estado.

El proyecto todavía no tiene obra aprobada, presupuesto de construcción ni fecha de apertura. Por ahora, el avance concreto es un contrato de casi $125,000 con la firma de ingeniería HNTB Corp., que deberá estudiar durante seis meses si es viable construir una conexión entre ambas ciudades usando corredores ya existentes, especialmente Texas 130 e Interstate 10.

La idea apunta a resolver un problema que miles de conductores conocen bien: el viaje entre Austin y San Antonio puede volverse cada vez más pesado por el crecimiento poblacional, las obras viales y la presión constante sobre la I-35. Para Travis County, un tren de pasajeros podría ofrecer una opción distinta para traslados regionales, viajes de trabajo, turismo, conexiones con el aeropuerto y eventos.

El tren rápido de Austin busca resolver la congestión frecuente en algunas carreteras de Texas. Sobre todo, aliviar el tráfico en la I-35. Crédito: Imagen generada con AI | Impremedia

Una ruta pensada para evitar viejos bloqueos

El punto más interesante del nuevo estudio es que no depende, al menos en esta etapa, del corredor ferroviario de carga de Union Pacific, que, durante años, fue uno de los obstáculos para desarrollar servicio de pasajeros entre Austin y San Antonio.

En su lugar, Travis County quiere evaluar una ruta alternativa apoyada en derechos de vía públicos y corredores viales existentes. Según reportes locales, el recorrido podría seguir desde el área de Austin hacia SH 130 y luego conectar con I-10, antes de llegar a San Antonio.

Ese enfoque busca reducir uno de los grandes problemas de cualquier proyecto ferroviario: conseguir tierra suficiente para construir. Si el trazado puede usar corredores públicos, la iniciativa podría ser más viable que otros intentos anteriores.

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La estación norte estaría cerca del aeropuerto de Austin

Otro dato relevante es que la terminal norte propuesta no estaría en el centro de Austin, sino cerca del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom. Ese punto podría facilitar conexiones con vuelos y otros viajes regionales, aunque también abre una pregunta práctica: cómo llegarían los pasajeros desde downtown Austin hasta la estación.

Para San Antonio, el estudio contempla la conexión con la infraestructura ferroviaria existente, aunque todavía faltan definiciones sobre estaciones, frecuencias, tiempos de viaje, costos y operación.

Qué falta para que el tren sea realidad

El estudio deberá responder preguntas básicas: cuánto costaría construir la línea, cuánta demanda real tendría, qué espacio hay disponible, qué tipo de servicio podría operar y quién pagaría una obra de esa magnitud.

También hay otro análisis en marcha: TxDOT estudia el corredor Austin-San Antonio para evaluar qué se necesitaría para establecer servicio ferroviario de pasajeros entre ambas áreas metropolitanas. Ese reporte estaba previsto para marzo de 2026, según Texas Rail Advocates.

El tren de alta velocidad de Texas recibe la aprobación federal. Crédito: Imagen generada con AI | Impremedia

Por eso, la noticia debe leerse con prudencia. Texas no aprobó todavía un tren rápido entre Austin y San Antonio. Lo que sí existe es un nuevo esfuerzo formal para estudiar una conexión ferroviaria en una región que crece muy rápido y que enfrenta cada vez más presión sobre sus carreteras.

Una apuesta para el futuro de Texas Central

La discusión llega en un momento clave para Texas Central. Austin y San Antonio forman parte de una de las zonas de mayor crecimiento del estado, y la dependencia del auto empieza a ser un problema no solo de movilidad, sino también de tiempo, productividad y calidad de vida.

Un tren entre ambas ciudades podría cambiar la forma de moverse en la región, pero todavía faltan decisiones importantes. Si el estudio resulta favorable, los próximos pasos incluirían revisiones ambientales, búsqueda de fondos federales, acuerdos entre condados y ciudades, y una estructura para operar el servicio.

Por ahora, el tren Austin-San Antonio sigue siendo una posibilidad en estudio. Pero el hecho de que Travis County haya puesto dinero sobre la mesa muestra que la idea ya no es solo una promesa repetida: vuelve a ser parte concreta de la conversación sobre cómo debe crecer Texas.

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