Kroger busca igualar los precios que ofrecen Walmart y Costco

De unos años a la fecha, la competencia en el comercio minorista entró en una etapa vertiginosa donde las empresas deben mantenerse a la vanguardia tecnológica, donde vender productos ya no es tan importante como los demás servicios que te puedan ofrecer. Y cuando no puedes sostener esa carrera, al menos, trata de competir en precios. Eso es lo que intentará hacer Kroger, al buscar igualar los precios de Walmart y Costco, solo como referencia y como una manera de aumentar sus ventas tras los recientes cierres de tiendas.

El nuevo director ejecutivo de Kroger, Greg Foran, adelantó que la compañía quiere acelerar su crecimiento y dejar atrás la desventaja frente a sus principales competidores. Según explicó en un reporte publicado por Bloomberg, el enfoque de la empresa está inspirado en una carrera de automovilismo.

“Pienso en nuestro negocio un poco como en una carrera de Fórmula Uno”, comentó Foran a la publicación. “Hay un grupo de coches que lideran el equipo y están haciendo un muy buen trabajo. Nuestro objetivo es salir de la mitad de la parrilla y empezar a rodar más rápido, recortar la distancia con los coches del primer grupo y, si es posible, adelantarlos”.

La estrategia de Kroger se enfocará principalmente en el precio de los productos, uno de los factores más importantes para las familias estadounidenses en medio de la inflación y el aumento del costo de vida. La empresa considera que los consumidores buscan ofertas más agresivas y comparan constantemente entre supermercados.

“La realidad es que la canasta tiene que bajar”, afirmó Foran. “Tiene que estar presente en miles de productos y tiene que ser algo que resulte lógico para los clientes”.

Antes de aplicar los cambios a nivel nacional, Kroger planea realizar pruebas en distintos mercados de Estados Unidos. La compañía pretende financiar estas reducciones de precios mediante mejoras en su cadena de suministro y una mayor eficiencia tecnológica, buscando reducir costos internos sin afectar operaciones.

El anuncio ocurre después de un periodo complicado para la cadena. El año pasado, Kroger informó que cerraría 60 tiendas de sus diferentes marcas en un periodo de 18 meses. Entre las cadenas afectadas se encuentran Fred Meyer, Fry’s Food and Drug, Harris Teeter, Jay C, King Soopers, Mariano’s, Pick ‘n Save y QFC.

Hasta abril de este año, la empresa ya había cerrado alrededor de 33 establecimientos. Algunos de los cierres más recientes ocurrieron en Houston, Texas, donde consumidores locales reportaron preocupación por la pérdida de opciones para realizar compras de alimentos y productos básicos.

Kroger también continúa recuperándose tras el fracaso de su propuesta de fusión con Albertsons, una operación valuada en $24,600 millones de dólares que buscaba crear una compañía con mayor capacidad para competir directamente con Walmart y Costco en el mercado estadounidense.

La presión para ofrecer precios más bajos se ha convertido en una prioridad para prácticamente todas las cadenas minoristas del país. Walmart ha fortalecido su posición gracias a sus costos competitivos, mientras que Costco mantiene una fuerte base de clientes mediante descuentos por volumen y programas de membresía. Ahora, Kroger intenta reposicionarse en un mercado donde los consumidores revisan cada vez más el precio final de su carrito de compras.

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