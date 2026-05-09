Una mujer gana $100,000 al año dando abrazos y solo trabaja tres horas al día

Mientras millones de personas pasan jornadas completas frente a una computadora o atrapadas en el tráfico, una mujer en Nueva York encontró una manera poco común de ganarse la vida: abrazando personas. Lo que comenzó como una alternativa para escapar del estrés laboral terminó convirtiéndose en una carrera que hoy le deja ingresos de hasta $100,000 dólares anuales, trabajando apenas unas horas al día.

La protagonista de esta historia es Ella Love, una exmaestra de arte de 51 años que dejó las aulas después de más de una década debido al desgaste emocional que sufría en las escuelas públicas de Nueva York. Según contó, el ambiente laboral se volvió demasiado pesado por el tamaño de los grupos, la falta de recursos y los problemas de disciplina.

“Daba clases en escuelas públicas urbanas donde la mayoría de los estudiantes eran personas de color y existían muchos problemas sistémicos en Estados Unidos”, explicó Ella Love, exprofesora de arte, en una entrevista para SWNS. “El estrés venía de grupos enormes, poco tiempo para todo, problemas de conducta y recursos limitados”.

Antes de cambiar de vida, la mujer ganaba alrededor de $80,000 dólares al año como docente y trabajaba jornadas de al menos ocho horas diarias. Sin embargo, sentía que necesitaba una actividad completamente diferente para recuperar estabilidad emocional.

“Buscaba algo con una energía totalmente distinta, algo calmante y centrado. No pensaba que esto se convertiría en mi carrera“, comentó Ella Love, quien ahora se considera una abrazadora profesional. “Solo quería algo que me ayudara a regular mi sistema nervioso mientras seguía enseñando”.

Fue en 2017 cuando descubrió el llamado “cuddling profesional”, una práctica enfocada en ofrecer contacto físico seguro y consensuado. Después de leer sobre el tema, tomó un curso en línea de $300 dólares y comenzó a hacerlo de manera parcial. Seis meses después decidió abandonar por completo la enseñanza.

“En menos de medio año me enamoré del trabajo. Pedí un año sabático y nunca regresé“, relató Love, quien actualmente se dedica de tiempo completo a ofrecer sesiones de abrazos. “Ese invierno ya trabajaba de lleno en esto y ahora llevo ocho años haciéndolo”.

Actualmente cobra $150 dólares por hora y, aunque normalmente trabaja solo tres horas al día, algunas sesiones pueden extenderse hasta nueve horas. Sus ingresos anuales rondan los $60,000 dólares en promedio, aunque en sus mejores años han alcanzado los $100,000 dólares.

La mujer asegura que gran parte de sus clientes son hombres de mediana edad, con buenos empleos y, en muchos casos, casados. Según explica, muchos buscan conexión emocional más que una relación sentimental.

“Mis clientes no quieren engañar a su pareja ni abandonar su matrimonio, pero sienten que ya no existe intimidad”, explicó la especialista en acompañamiento afectivo. “Hay problemas de comunicación y una desconexión total. Buscan contacto humano y alguien que los escuche“.

Aunque el trabajo puede parecer polémico para algunas personas, ella insiste en que existen reglas estrictas y límites claros. Antes de aceptar a un cliente, realiza entrevistas y establece normas de conducta.

“Hay un código muy claro y límites firmes”, afirmó Love en su entrevista. “Cuando alguien intenta cruzar la línea, detengo la situación y recuerdo las reglas”.

También señaló que algunas personas experimentan emociones intensas durante las sesiones, ya que el contacto físico puede despertar recuerdos o sentimientos reprimidos.

“La gente piensa que solo paga por un abrazo, pero no es así”, señaló Love. “El contacto activa emociones guardadas. Muchos terminan contando cosas que nunca habían dicho en voz alta”.

Además de trabajar con adultos que buscan apoyo emocional, también atiende a personas con dificultades para relacionarse físicamente, incluyendo algunos pacientes dentro del espectro autista.

“Para algunas personas esta es la primera vez que experimentan un contacto seguro y consensuado”, explicó. “Es un espacio donde pueden aprender a conectar y sentirse seguros”.

A pesar de que esta profesión se ha vuelto más conocida en los últimos años, muchos clientes mantienen el tema en secreto por miedo a ser juzgados. La propia Ella reconoce que su trabajo también ha complicado algunas de sus relaciones sentimentales.

“Mi trabajo es íntimo en el aspecto emocional, pero es completamente diferente a una relación romántica”, confesó Love.

También te puede interesar: