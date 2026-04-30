La deuda de Estados Unidos superó el 100% de su producto interior bruto

La Oficina de Análisis Económico (BEA) presentó un informe donde destaca que la deuda nacional de Estados Unidos ya superó el 100% del producto interno bruto (PIB).

En términos más precisos se detalla que, hasta el 31 de marzo, la deuda pública era de $31.27 mil millones de dólares; mientras que el PIB del último año alcanzó los $31.22 mil millones de dólares.

Dichas cifras apuntan a que se ha gastado más del valor monetario total de los bienes y servicios producidos a nivel nacional durante un año.

En septiembre, cuando se produjo el cierre del ejercicio fiscal 2025, la deuda nacional se situaba en 99.5% del PIB y un semestre después alcanzó el 100.2% del PIB.

Sin embargo, el panorama luce todavía más desconcertante, pues se proyecta que podría superar el récord del 106% del PIB alcanzado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

Mediante un comunicado, Marc Goldwein, vicepresidente sénior del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, señaló que el endeudamiento ha estado incrementándose debido al posicionamiento asumido, tanto por los republicanos como por los demócratas, a la hora de tomar decisiones relacionadas con la aprobación del presupuesto anual con que opera el gobierno.

“Ha sucedido: la deuda nacional es ahora mayor que la economía estadounidense, aproximadamente el doble del promedio histórico”, expuso.

En caso de que no surja una disminución en el gasto del gobierno su deuda terminará siendo impagable dentro de muy poco tiempo. (Crédito: Matt Slocum / AP)

Acto seguido, Goldwein reconoció sentirse preocupado ante la renuencia de los políticos para atender el problema de estar gastando más de lo que genera la economía estadounidense.

“En los últimos años hemos escuchado muchas señales de alarma sobre nuestra situación fiscal, pero esta resuena con especial fuerza. La verdadera pregunta es si nuestros líderes en Washington nos escucharán”, subrayó.

Desde febrero, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) ya había anticipado que, de mantenerse sin cambios, la deuda pública aumentaría al 108% del PIB para 2030 y al 120% en 2036.

En declaraciones emitidas para el periódico The Wall Street Journal, Marc Goldwein advirtió sobre las implicaciones que se avecinan en caso de que el gobierno continue gastando de manera desmedida.

“El aumento de la deuda compromete la capacidad de pago al frenar el crecimiento de los ingresos, elevar los tipos de interés e incrementar las presiones inflacionarias. La deuda comprime nuestros presupuestos con enormes costes de intereses.

Cuanto más permitimos que crezca nuestra deuda, más erosionamos nuestra propia prosperidad y la de las generaciones futuras”, puntualizó.

Sigue leyendo:

• Trump propone fuerte aumento a fuerzas armadas en su presupuesto para 2027

• Director de la Oficina de Administración y Presupuesto se negó a revelar el costo de la guerra en Irán

• La Oficina de Presupuesto del Congreso anticipa aumentos en el déficit del gobierno y la deuda nacional