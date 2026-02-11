La Oficina de Presupuesto del Congreso anticipa aumentos en el déficit del gobierno y la deuda nacional

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), organismo no partidista, emitió una inquietante proyección para la actual administración federal, pues estima que el déficit del gobierno y la deuda nacional tenderán a incrementarse en miles de millones de dólares durante la próxima década, esto en caso de no implementar ciertos ajustes.

A pesar de que, al retornar a la Casa Blanca, Donald Trump se comprometió a poner fin al déficit presupuestario del gobierno a partir de la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con los recortes de gastos en varias agencias federales, la CBO estima que el déficit presupuestario del país rondará en $1.9 mil millones de dólares durante el año fiscal 2026, cantidad de dinero equivalente al 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Cabe señalar que, aunque resulte sorprendente, será prácticamente el mismo resultado producido en las finanzas del gobierno registrado durante el año fiscal 2025.

Es decir que, bajo la perspectiva de la CBO, los ajustes de la administración federal no han funcionado, incluso con la implementación de una política arancelaria severamente criticada.

De continuar esta tendencia, se espera que, en 2036, el déficit presupuestario de Estados Unidos alcance más de $3 mil millones de dólares, cifra equivalente al 6.7% del PIB.

Con respecto a la deuda nacional, la CBO proyecta que aumente pasando del 99% registrado a finales de 2025, a 120% durante los próximos 10 años.

El análisis de la CBO revela que el presupuesto aprobado por el Congreso para que operen las agencias federales continúa siendo mayor con relación a los ingresos captados a través de impuestos (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

En caso de que dicha estimación se materialice, en 2030 la deuda nacional podría superar el máximo histórico de 106% alcanzado en 1946.

Al respecto, Phillip Swagel, director de la CBO, reconoció estar preocupado por los resultados producidos por la política económica impulsada desde Washington.

“Nuestras proyecciones presupuestarias continúan indicando que la trayectoria fiscal no es sostenible.

Las disposiciones fiscales, incluida la prórroga permanente de las disposiciones de la Ley Tributaria de 2017, incrementan el déficit, al igual que el aumento del gasto en defensa y seguridad nacional”, señala en parte de un comunicado.

De acuerdo con el análisis dado a conocer por la CBO, los ingresos del país se mantendrán estables a lo largo de la década y a partir de ello el PIB se incrementará 17.8% en 2036.

