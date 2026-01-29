Trump gastó casi $500 millones de dólares al enviar a la Guardia Nacional a varias ciudades

De acuerdo con un informe dado a conocer por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), durante el año pasado, el presidente Donald Trump gastó cerca de $500 millones de dólares al enviar a la Guardia Nacional a varias ciudades.

A partir de junio, cuando la administración federal optó por reforzar los operativos de seguridad y las detenciones de inmigrantes carentes de estatus legal en sitios como Los Ángeles, Chicago, Portland, Nueva Orleans, Memphis, Tennessee, Oregón, y Washington, DC, se destinaron $496 millones de dólares al desplazamiento de las fuerzas del orden a lo largo de casi siete meses.

En el informe de la CBO dirigido al senador Jeff Merkley, el demócrata de mayor rango en el Comité de Presupuesto del Senado, se indica que este año la cantidad de dinero destinada a enviar a más elementos de Guardia Nacional a zonas consideradas con alto índice delictivo o de inmigrantes podría incrementarse a partir de la complejidad que impliquen los operativos a poner en marcha.

“Los costos de estos u otros despliegues en el futuro son muy inciertos, principalmente porque la escala, la duración y la ubicación de dichos despliegues son difíciles de anticipar con precisión.

Esta incertidumbre se ve agravada por las impugnaciones legales, que han detenido los despliegues en algunas ciudades, y por los cambios en las políticas de la Administración”, menciona en una parte de las 10 páginas que conforman el texto.

La presencia de la Guardia Nacional en las calles de varias ciudades genera un enorme derroche de dinero. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Toda esta información fue solicitada por el senador de Oregon con el objetivo de que se conociera el costo de respetar el enfoque de Donald Trump y su estrategia antinmigrante.

“El pueblo estadounidense merece saber cuántos cientos de millones de dólares duramente ganados se han desperdiciado y se están desperdiciando en el despliegue imprudente y aleatorio de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en Portland y otras ciudades de todo el país”, expresó Merkley a través de un comunicado

La CBO proyecta que si los miembros de la Guardia Nacional permanecen desplazados en los lugares a los cuales fueron asignados, esto le implicaría al gobierno destinar $93 millones de dólares cada mes a dicha operación. Sin embargo, si opta por destinar a más agentes federales a otras ciudades, el gasto mensual y adicional por cada 1,000 elementos rondaría entre $18 y $21 millones de dólares, esto dependiendo del costo de vida del sitio elegido.

