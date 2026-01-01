window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump anunció el retiro de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

La administración Trump ha estado librando batallas legales para mantener la Guardia Nacional en las ciudades que se oponen a su presencia

Guardia Nacional

El mandatario advirtió que regresarán a dichas ciudades si la delincuencia vuelve. Crédito: Jae Hong | AP

Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que la Guardia Nacional se retira de Chicago, Los Ángeles y Portland, pero advirtió que regresarán si la delincuencia vuelve

“Retiraremos la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar de que la delincuencia se ha reducido considerablemente gracias a la presencia de estos grandes Patriotas en esas ciudades, y solo por ese hecho”, escribió en Truth Social.

Portland, Los Ángeles y Chicago habrían desaparecido si no fuera por la intervención del Gobierno Federal. Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y con más fuerza, cuando la delincuencia comience a aumentar de nuevo. ¡Solo es cuestión de tiempo!”, añadió.

En su mensaje, Trump arremetió contra los alcaldes y gobernadores demócratas de las tres ciudades, los llamó “incompetentes” y cuestionó su oposición a la presencia de los soldados dado “el gran progreso conseguido”.

La administración Trump ha estado librando batallas legales para mantener la Guardia Nacional en las ciudades que se oponen a su presencia, según informó CBS News.

La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo vigente un fallo federal en Chicago que prohíbe a la administración desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois mientras avanza un recurso legal.

A principios de diciembre, un juez federal de California impidió que la administración Trump desplegara miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y le ordenó devolver el control de la Guardia al gobernador Gavin Newsom.

En octubre, un tribunal federal de apelaciones autorizó a la administración a desplegar la Guardia Nacional de Oregón en Portland mientras se resuelve un recurso judicial.

