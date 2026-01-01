Trump anunció el retiro de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que la Guardia Nacional se retira de Chicago, Los Ángeles y Portland, pero advirtió que regresarán si la delincuencia vuelve

“Retiraremos la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar de que la delincuencia se ha reducido considerablemente gracias a la presencia de estos grandes Patriotas en esas ciudades, y solo por ese hecho”, escribió en Truth Social.

“Portland, Los Ángeles y Chicago habrían desaparecido si no fuera por la intervención del Gobierno Federal. Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y con más fuerza, cuando la delincuencia comience a aumentar de nuevo. ¡Solo es cuestión de tiempo!”, añadió.

En su mensaje, Trump arremetió contra los alcaldes y gobernadores demócratas de las tres ciudades, los llamó “incompetentes” y cuestionó su oposición a la presencia de los soldados dado “el gran progreso conseguido”.

La administración Trump ha estado librando batallas legales para mantener la Guardia Nacional en las ciudades que se oponen a su presencia, según informó CBS News.

La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo vigente un fallo federal en Chicago que prohíbe a la administración desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois mientras avanza un recurso legal.

A principios de diciembre, un juez federal de California impidió que la administración Trump desplegara miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y le ordenó devolver el control de la Guardia al gobernador Gavin Newsom.

En octubre, un tribunal federal de apelaciones autorizó a la administración a desplegar la Guardia Nacional de Oregón en Portland mientras se resuelve un recurso judicial.

Sigue leyendo:

– Corte Suprema rechaza la propuesta de Trump de desplegar la Guardia Nacional en Illinois.

– Juez ordena a Trump detener despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles.