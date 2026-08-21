Nuevo portaaviones llevaría el nombre de Trump en reemplazo de un marinero negro considerado héroe

Un portaaviones que se encuentra en etapa de construcción, al cual inicialmente se había propuesto llamar USS Doris Miller, en honor a un marinero negro por muchos considerado héroe de guerra, podría ser nombrado Donald Trump.

Desde la primera etapa del magnate neoyorquino se propuso honrar la determinación de Doris Miller quien, durante la Segunda Guerra Mundial, pese a no tener el entrenamiento y mucho menos conocimiento necesario, pues trabajaba como ayudante de cocina, se atrevió a disparar un cañón antiaéreo durante el ataque a Pearl Harbor, Hawái.

Dicha acción mantuvo un tanto alejados a los aviones japoneses de la embarcación estadounidense mientras se trataba de rescatar a varios soldados heridos.

Incluso se menciona que Miller llegó a derribar una aeronave enemiga y eso también fue uno de los méritos por los cuales recibió la Cruz de la Armada, considerada la segunda condecoración más alta de la Marina y que por primera ocasión le era entregada a un militar negro.

Tomando en cuenta dicho acto de patriotismo se había pensando bautizar al que será el cuarto portaaviones de la clase Ford para la armada estadounidense con el nombre del célebre marinero.

No obstante, existe un protocolo para asignar los nombres a las embarcaciones de la Armada y consiste en que los portaaviones generalmente reciben el nombre de presidentes.

Con respecto a los destructores se les asigna el nombre de quienes han sido condecorados con la denominada Medalla de Honor.

En este sentido, el marinero Doris Miller quedaría marginado de la posibilidad de ver su nombre en este tipo de embarcaciones, al menos por el momento.

Aunque se menciona al heroico marinero como aspirante a la Medalla de Honor, eso no ha sido aprobado por la Casa Blanca.

Así que, en cuanto se le otorgue la presea a Miller, entonces su nombre podrá ser el de un destructor, pero no el de un portaaviones, pues nunca será presidente al levar muchas décadas de muerto.

Por lo pronto, las cadenas de televisión CNN y CBS coinciden en que, tras haber consultado por separado a varias fuentes cercanas a la Casa Blanca, confirman que se analiza llamar al nuevo portaaviones señalado con el nombre de republicano de 80 años.

De esta manera, la decisión para darle un nombre a la embarcación identificada en su casco como CVN-81, recaerá en Pete Hegseth, secretario de Defensa; y Hung Cao, secretario interino de la Marina,

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