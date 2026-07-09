El aeropuerto de Palm Beach ya lleva el nombre de Trump, pero su código aún será PBI por 40 días

El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, inició una nueva etapa al adoptar oficialmente el nombre de Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. Sin embargo, el cambio no será inmediato para los viajeros: durante los próximos 40 días continuará utilizando el código PBI en boletos y sistemas de reservación, mientras las autoridades completan la transición al nuevo identificador DJT.

De acuerdo con CBS News, el cambio de nombre entró en vigor este 9 de julio, luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara en marzo la ley que rebautiza la terminal aérea en honor al presidente Donald Trump.

Aunque la Administración Federal de Aviación (FAA) ya comenzó a implementar el nuevo nombre en sus registros operativos, el código aeroportuario DJT no será utilizado por las aerolíneas y los pasajeros sino hasta el próximo 18 de agosto, cuando la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) complete la actualización de sus sistemas.

¿Por qué seguirás viendo el código PBI?

Durante este periodo de transición coexistirán dos identificadores para el mismo aeropuerto. Mientras pilotos, controladores aéreos y algunas operaciones utilizarán el código DJT, los pasajeros continuarán encontrando PBI en sus reservaciones, pases de abordar y consultas de vuelos.

El analista del sector aéreo Henry Harteveldt, de Atmosphere Research Group, explicó que las aerolíneas realizaron ajustes para evitar errores.

“Las personas que busquen vuelos con el código PBI serán redirigidas automáticamente al aeropuerto que ahora llevará el nombre de Donald J. Trump”, señaló el especialista, citado por el medio antes citado

Además, indicó que las tripulaciones tendrán flexibilidad para anunciar simplemente la llegada a West Palm Beach, sin necesidad de mencionar el nuevo nombre del aeropuerto durante esta primera etapa.

Un cambio poco común en la aviación

Modificar el código de tres letras de un aeropuerto es una medida excepcional. La IATA señala que estos identificadores suelen mantenerse de forma permanente y solo cambian cuando existe una justificación de peso, generalmente relacionada con la seguridad operacional.

En este caso, la solicitud fue presentada por las principales aerolíneas que operan en la terminal, entre ellas American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue y Southwest Airlines, con el fin de armonizar el nuevo nombre del aeropuerto con su código oficial.

Mientras tanto, las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros seguir utilizando PBI hasta el 18 de agosto, fecha en la que el cambio será definitivo en todos los sistemas de reservación y operación aérea.

El aeropuerto recibe cerca de 8 millones de pasajeros cada año y es uno de los más utilizados por el presidente Donald Trump, debido a su cercanía con su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach.

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