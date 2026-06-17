Juez exige a Trump explicar el futuro del Kennedy Center tras polémica por su nombre

La disputa legal en torno al Kennedy Center volvió a escalar esta semana. Un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump presentar un informe detallado sobre el futuro operativo del emblemático centro cultural de Washington, luego de la controversia generada por la colocación y posterior retiro del nombre del mandatario en el recinto.

La orden fue emitida por el juez federal Christopher Cooper, quien fijó como fecha límite el próximo 19 de junio para que el gobierno informe cómo planea mantener abiertas las actividades públicas del centro durante un ambicioso proyecto de remodelación valorado en $250 millones.

La solicitud judicial surge después de que Cooper bloqueara temporalmente los planes de la administración para cerrar o reducir significativamente las operaciones del recinto mientras se realizan las obras.

El conflicto por el nombre de Trump

La polémica comenzó cuando la junta directiva del Kennedy Center, integrada por miembros designados por Donald Trump, aprobó en marzo una propuesta para colocar el nombre del presidente junto al de John F. Kennedy en una de las fachadas del complejo.

Sin embargo, el juez Christopher Cooper determinó el pasado 29 de mayo que la medida contravenía la legislación de 1964 que creó la institución y estableció que el centro llevaría exclusivamente el nombre del expresidente Kennedy.

Tras el fallo, trabajadores retiraron las referencias a Trump tanto del sitio web como de las instalaciones físicas del recinto, una decisión que provocó fuertes críticas del mandatario.

“Trabajaremos con el Congreso para devolverles esta institución fallida”, escribió Trump en Truth Social tras conocer la resolución judicial.

Renovación millonaria bajo escrutinio

Además del debate sobre el nombre del centro, la administración enfrenta cuestionamientos sobre el cierre previsto para julio de 2026. Trump había defendido la suspensión de actividades durante dos años argumentando que era la vía más rápida para transformar el recinto y llevarlo a un nuevo nivel de “éxito, belleza y grandeza”.

No obstante, Cooper ordenó que se preserve el acceso público y la continuidad de la programación mientras avanza el litigio. El juez también solicitó información sobre cualquier decisión reciente de la junta directiva y los avances del proyecto de construcción.

La incertidumbre ha generado reacciones en el sector cultural, al grado que diversos artistas y organizaciones, entre ellos Philip Glass, la Ópera Nacional de Washington y la Compañía de Danza Martha Graham, cancelaron presentaciones en protesta por los cambios impulsados por la administración.

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