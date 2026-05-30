Trump arremete contra juez por bloquear cambios en el Kennedy Center y quitar su nombre

Donald Trump lanzó una dura crítica contra el juez federal Christopher Cooper después de que una decisión judicial frenara una serie de cambios impulsados por su administración en el Kennedy Center de Washington, una de las instituciones culturales más emblemáticas de Estados Unidos.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, Trump sostuvo que el magistrado actuó por razones políticas y afirmó que existe un conflicto de intereses debido a los vínculos profesionales de su esposa, Amy Jeffress, con figuras demócratas y causas legales relacionadas con investigaciones que han involucrado al mandatario.

Trump defiende renovación millonaria

En su mensaje, Trump aseguró que el proyecto contemplaba una profunda modernización del recinto, incluyendo trabajos estructurales, reemplazo de sistemas de calefacción y aire acondicionado, renovación de mobiliario y mejoras en diversas áreas del edificio.

Según el presidente, las obras buscaban rescatar una institución que, en su opinión, atraviesa dificultades financieras y de infraestructura desde hace años.

“Habría sido un nuevo estándar de excelencia”, afirmó Trump al defender el proyecto.

El mandatario también sostuvo que la remodelación era necesaria para garantizar la seguridad del inmueble y aseguró que el edificio presenta problemas de deterioro acumulados durante décadas.

Y no se olvidó de mencionar que el juez también pidió que su nombre desapareciera. “Quítenle su nombre al edificio; tiene 20 días para hacerlo”, reclamó Trump, pese a que la junta directiva, según él, aprobó de manera unánime mantener el nombre.

Acusaciones contra el juez y su entorno

Trump afirmó que el magistrado debería haberse apartado del caso debido a la trayectoria profesional de su esposa, quien ha trabajado en distintos asuntos relacionados con administraciones demócratas.

El presidente aseguró que esa relación le impide recibir un trato justo dentro del sistema judicial y calificó la decisión como una muestra de lo que considera una creciente politización de los tribunales federales.

Sin presentar nuevas pruebas, Trump vinculó el caso con otras disputas judiciales recientes relacionadas con aranceles, inmigración y decisiones adoptadas por su administración.

Estas del mandatario se suman a una larga lista de enfrentamientos entre Trump y jueces federales que han emitido resoluciones contrarias a sus políticas o iniciativas.

Hasta el momento, el juez Christopher Cooper no ha respondido públicamente a las acusaciones realizadas por el mandatario.

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