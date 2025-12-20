El cambio de nombre del Kennedy Center provoca indignación en algunos familiares del expresidente

La decisión de modificar el nombre del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas anteponiéndole el del presidente Donald J. Trump produjo indignación en algunos familiares del expresidente asesinado en 1963.

El jueves por la tarde, la junta de fideicomisarios de la institución aprobó por votación modificarle el nombre del edificio para honrar tanto al expresidente demócrata como al actual mandatario republicano.

“La Junta de Fideicomisarios del Centro Kennedy votó de forma unánime hoy para nombrar la institución como Centro Conmemorativo de las Artes Escénicas Donald J. Trump y John F. Kennedy”, señaló la portavoz Roma Daravi en un comunicado.

El cambio de nombre que se llevó a cabo 24 horas después de haber sido aprobado, como lo muestran algunas fotografías donde se observa a personal de mantenimiento removiendo las letras del recinto, generó severas críticas.

Kerry Kennedy, hija del exfiscal general Robert F. Kennedy quien también fue asesinado, pero en 1964, recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter,para advertir que, al concluir el mandato de Donald Trump, estará preparada para ser ella misma quien retire el nombre del magnate neoyorquino del recinto construido en Washington D.C.

“Dentro de tres años y un mes, voy a agarrar un pico y arrancar esas letras de ese edificio, pero voy a necesitar ayuda para sujetar la escalera. ¿Te apuntas? ¡Hoy solicito mi tarjeta de carpintero, así que será un trabajo sindicalizado!

John F. Kennedy defendió con orgullo la justicia, la paz, la igualdad, la dignidad, la diversidad y la compasión por quienes sufren.

El presidente Trump se opone a estos valores, y su nombre no debería aparecer junto al del presidente Kennedy”, escribió la sobrina del expresidente.

Así era como lucía el nombre del recinto que ha desatado controversia entre algunos de los descendientes del expresidente asesinado en 1963. (Crédito: Rahmat Gul / AP)

Bajo la óptica, Maria Shriver, también sobrina del expresidente Kennedy y exprimera dama de California, el cambio de nombre señalado resulta nada gracioso e incluso indigno.

“Es descabellado que piense que añadir su nombre antes del del presidente Kennedy es aceptable. No lo es. Lo próximo que querrá será cambiar el nombre del aeropuerto JFK, el del Monumento a Lincoln, el del Monumento a Trump Lincoln. El del Monumento a Trump Jefferson. El del Museo Smithsoniano de Trump. Y la lista continúa”, indicó también en X.

Alineado al mismo pensamiento, Joe Kennedy III, nieto de Robert F. Kennedy, también reprobó la incorporación de un nuevo nombre al citado recinto.

“A un monumento viviente a un presidente caído y que lleva el nombre del presidente Kennedy por ley federal, es tan difícil cambiarle el nombre como cambiarle el nombre al Monumento a Lincoln, digan lo que digan”, expresó en la misma plataforma.

