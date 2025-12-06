Trump culpa a Biden por detonar la crisis de asequibilidad

El presidente Donald Trump insiste en que recibió al país con muchos problemas derivados de una mala administración llevada a cabo por Joe Biden a quien le atribuye la crisis de asequibilidad.

Al mandatario de la nación le resulta molesto y bastante incómodo que la mayoría de los analistas financieros lo señalen por incumplir su promesa de lograr bajar los precios y la inflación.

Aunque el costo de la gasolina se ubica por debajo de los $3 por galón, lo cual no sucedió durante el año pasado; el precio de la enérgica eléctrica se ha incremento en los últimos meses y la inflación se ubica por encima del objetivo establecido por la actual administración federal en enero.

Ante dicho panorama, sea comenzado a hablar de que Estados Unidos enfrenta a una crisis de asequibilidad, pues los costos de bienes y servicios esenciales, como vivienda, alimentos, energía y salud, se incrementan mucho más rápido que los ingresos de las personas.

Sin embargo, bajo la óptica de Trump eso no es del todo cierto, pues afirma que, gracias a sus políticas impulsadas, a mediano plazo los ciudadanos comenzarán a ver cómo su situación económica mejora.

Cada vez está más claro que el apretón de manos producido entre Donald Trump y Joe Biden sólo para la fotografía, pues ambos continúan lanzándose críticas. (Crédito: Evan Vucci / AP)

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Trump inicialmente arremetió en contra de un análisis de la economía presentado por Peter Schiff, corredor de bolsa y quien apareció recientemente en un programa de la cadena de televisión Fox News hablando de la ralentización que padece la economía.

“O el programa cometió un error, o va en otra dirección. Cree que los precios están subiendo cuando, de hecho, están bajando considerablemente. La gasolina llegó a $1.99 dólares por galón ayer en algunos estados, y ha bajado muchísimo”, escribió el republicano.

Acto seguido, el jefe de la nación apuntó directamente hacia Joe Biden culpándolo de la crisis de asequibilidad.

“Los demás precios han bajado casi por completo. Biden causó la CRISIS DE ASEQUIBILIDAD, ¡YO LA VOY A SOLUCIONAR, junto con todo lo demás! Gran parte de esto, como la frontera, ya está arreglado. ¡Miren al ‘booker’ que metió a este imbécil!”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Los precios de la gasolina en EE.UU. caen al nivel más bajo desde 2021

• Trump insiste en que los precios han bajado durante su mandato, aunque la realidad dicte lo contrario

• El 64% de latinos desaprueba trabajo de Trump: preocupan economía e inmigración