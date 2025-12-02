Los precios de la gasolina en EE.UU. caen al nivel más bajo desde 2021

De acuerdo con datos de GasBuddy para finales de este año, los consumidores no resentirán en sus bolsillos los elevados precios del combustible, ya que el costo promedio de un galón de gasolina disminuyó a uno de los niveles más bajos en cuatro años.

Según datos publicados por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio nacional de un galón de gasolina se sitúa en los $2.99 dólares. Al respecto, Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy comentó que esta caída indica que la economía estadounidense se ha ido estabilizando luego de la pandemia y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

“Todas las ondas de choque de ambos fenómenos prácticamente han desaparecido”, comentó De Haan, al tiempo que dijo que los precios de la gasolina “serán más bajos en el invierno e inevitablemente subirán en la próxima primavera”, comentó.

Según el informe de GasBuddy, los precios más bajos de la gasolina durante el último trimestre de este año se deben también a la fuerte producción de las refinerías y una débil demanda estacional de combustible.

Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos destacó que tan solo en el mes de septiembre Estados Unidos produjo cerca de 14 millones de barriles por día, lo que indica que los suministros internos de petróleo crudo han sido fuertes y constantes.

Finalmente, el análisis de GasBuddy asegura que el precio del combustible ha caído en los 50 estados, donde las mayores caídas se registraron en: Ohio, Michigan, Nuevo México, Oklahoma y Texas. “Ha sido un retroceso excepcionalmente raro y generalizado”, comentó.

