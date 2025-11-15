Nunca uses tu tarjeta de débito en estos 10 momentos

Cuando se trata de proteger tu dinero, es importante saber que nunca debes usar tu tarjeta de débito en ciertos momentos clave. Aunque parece cómoda y rápida, puede exponerte a bloqueos de dinero, fraudes o cargos que afectan tu bolsillo, especialmente si vives con un presupuesto ajustado. Aquí te explicamos las situaciones que debes evitar y por qué.

1. En hoteles y renta de autos

Los hoteles y las compañías de renta de autos suelen aplicar retenciones fuertes cuando usas tu tarjeta de débito. Esto puede bloquear una buena parte de tu dinero durante días, aunque no hayas gastado nada extra.

“Muchos hoteles colocan una pre autorización por gastos incidentales que puede dejarte sin acceso a una suma considerable de tus fondos”, señala Tim Doman, recién nombrado director ejecutivo de TopMobileBanks.

Por eso, lo más seguro es usar una tarjeta de crédito para estos servicios.

2. Para pagos recurrentes

Los pagos automáticos pueden generar retenciones inesperadas que te dejen sin saldo. Si un servicio hace un cobro adelantado, la transacción podría activar un sobregiro.

Para evitarlo, lo mejor es asociar estos pagos a una tarjeta de crédito, porque no compromete directamente tu dinero disponible y te permite mantener control del flujo mensual.

3. En compras por internet

Comprar en línea con débito implica un riesgo mayor. Si un sitio es hackeado o tus datos se filtran, el dinero se descuenta directamente de tu cuenta. Recuperarlo puede ser lento, y durante ese tiempo no podrás usar esos fondos.

Las tarjetas de crédito ofrecen un escudo más fuerte frente a fraudes y te permiten disputar cargos sin afectar tu cuenta bancaria.

4. Para comprar artículos caros

Comprar electrónicos, electrodomésticos o joyería con débito te deja sin la protección que sí ofrecen muchas tarjetas de crédito. Además, el proceso para reclamar por defectos, devoluciones o fraudes es mucho más limitado.

“Las protecciones contra fraudes en tarjetas de débito son mucho más reducidas que en las tarjetas de crédito”, aseguró Robert Farrington, fundador de The College Investor.

Con artículos costosos, siempre conviene proteger tu inversión.

5. Cuando tienes poco saldo

Si tu saldo es limitado, un cargo pequeño puede activar varios sobregiros seguidos. Estos cargos se suman rápido y pueden convertirse en una deuda con el banco.

Para evitarlo, revisa tu cuenta con frecuencia, mueve dinero desde ahorros antes de gastar y solicita al banco que rechace compras cuando no tengas suficiente saldo. Así evitas pagar por errores que son fáciles de prevenir.

6. En gasolineras

Las gasolineras suelen retener un monto elevado antes de permitirte cargar combustible. Aunque solo pongas veinte dólares de gasolina, la retención puede ser mucho mayor y dejarte sin acceso al resto de tu dinero por horas. Usar una tarjeta de crédito elimina ese bloqueo, ya que la retención no afecta tu cuenta bancaria.

7. Durante viajes internacionales

El débito suele aplicar peores tasas de conversión y comisiones más altas en otros países. Además, un cajero o comercio extranjero puede retener más dinero del necesario.

Para viajar, lo ideal es una tarjeta de crédito sin cargos por transacción internacional y usar la de débito solo para emergencias puntuales.

8. En negocios que cobran tarifas extra

Algunos negocios pequeños o proveedores de servicios aplican cargos por aceptar pagos con tarjeta de débito. Para evitar pagar de más, pregunta antes de pagar o usa efectivo si es posible.

9. Cuando podrías ganar recompensas

Gastar con débito significa renunciar a puntos, millas o devoluciones en efectivo. Si ya vas a gastar en supermercados, gasolina o restaurantes, podrías obtener beneficios que tu presupuesto agradecerá.

“Usar una tarjeta de débito en lugar de una de crédito puede hacer que pierdas recompensas valiosas“, señala Andrea Woroch, experta en consumo de Best Life.

Aprovechar una tarjeta adecuada no solo puede ayudarte a ahorrar mes a mes, también puedes ganar otros beneficios.

10. Cuando necesitas protección del banco

Si te roban la tarjeta o alguien clona tus datos, el impacto en tu cuenta es más fuerte con débito. Aunque existen protecciones básicas, son más limitadas. Con crédito, tu dinero nunca sale de tu cuenta mientras resuelves el problema.

Proteger tu estabilidad financiera implica elegir con cuidado cuándo usar cada método de pago. Aunque usar tarjeta de débito puede parecer una idea muy conveniente, se juega mucho con tu dinero. La recomendación general final sería, en la medida de lo posible, no utilizarla, preferir la tarjeta de crédito o, en su defecto, efectivo.

