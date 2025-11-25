El fin de los autos de lujo a combustión llegó a este país

En el país más poblado del mundo, las autoridades llevan tiempo reflexionando sobre cómo reducir la contaminación que afecta a muchas de sus megaurbes. Aunque durante años se ha puesto el foco en los automóviles antiguos, ahora el debate se ha desplazado hacia un sector completamente distinto: los vehículos de lujo con motores de combustión.

Lo que antes parecía un tema lejano ahora se perfila como una decisión firme que podría transformar profundamente el mercado automotor indio.

La propuesta, que aún debe formalizarse, apunta directamente a los coches premium impulsados por gasolina o diésel. Si se aprueba, estos modelos dejarán de venderse en el país, abriendo paso a un escenario donde el segmento de lujo sea obligatoriamente eléctrico.

Y aunque a primera vista pueda parecer una medida drástica, quienes la promueven aseguran que es un paso necesario para equilibrar las exigencias ambientales con la realidad social.

India tiene una larga historia de políticas orientadas a la reducción de emisiones. En años recientes ya se habían vetado los vehículos diésel de más de 10 años y los de gasolina con más de 15.

Aquella regulación generó un gran malestar entre muchos ciudadanos, sobre todo entre quienes no tenían la capacidad económica de reemplazar su vehículo por uno más moderno. Ahora, sin embargo, el golpe apunta a otro sector completamente distinto: los consumidores con mayor poder adquisitivo.

Una medida que pone el foco en los más pudientes

La nueva propuesta no nace del gobierno, sino de los propios jueces que supervisan las políticas ambientales del país. Su intención es clara: acelerar la transición hacia vehículos menos contaminantes y forzar a las marcas a electrificar sus gamas de lujo. Bajo la futura normativa, cualquier comprador que desee un coche premium deberá elegir un modelo totalmente eléctrico, sin excepción.

Según lo publicado por Autocar India, la movilidad eléctrica ha tenido un crecimiento significativo en el país durante los últimos meses. En los segmentos más exclusivos, los vehículos eléctricos ya representan alrededor del 12% de las ventas. Sin embargo, cuando se observa el mercado total, la cifra todavía no supera el 3%.

Es justamente ese contraste el que alimenta la discusión: algunos opinan que prohibir un segmento tan reducido tendrá un impacto ambiental escaso, mientras otros creen que el efecto simbólico y práctico será grande.

Una parte de los defensores de la ley afirma que, aunque los coches premium no representen una porción masiva del parque automotor, sí concentran niveles especialmente altos de emisiones por sus motores de gran cilindrada. En su visión, eliminar ese nicho de combustión podría reducir significativamente los gases contaminantes asociados al tráfico urbano.

Los argumentos de los jueces impulsan el debate

El medio India Today recogió declaraciones del juez Kant, una de las figuras encargadas de velar por la legalidad del proyecto. En relación con la propuesta, afirmó: “Dado que estos vehículos están dirigido a un segmento muy reducido y adinerado, imponer restricciones a los coches de gasolina y diésel de alta gama puede ser un punto de partida. El ciudadano común no se verá afectado”. Su postura refuerza la idea de que la regulación busca equilibrar las responsabilidades ambientales sin castigar a los grupos más vulnerables.

El juez también destacó que “la actual gama de vehículos eléctrico premium igualan en comodidad y rendimiento a sus homólogos de combustión”, un punto clave que desmonta uno de los argumentos más repetidos por los críticos: que el mercado eléctrico de lujo aún estaría en una etapa temprana. Para las autoridades judiciales, la tecnología ya ofrece alternativas suficientes para justificar el cambio.

Fabricantes atentos y un mercado que podría transformarse

La posible prohibición ha captado la atención de fabricantes globales como BMW y Mercedes-Benz. Ambas marcas han dejado claro que, si la normativa se convierte en realidad, deberán reconfigurar sus gamas destinadas al mercado indio.

Este ajuste podría incluir desde una reorganización de modelos hasta un rediseño de estrategias de fabricación y ensamblaje. Incluso se menciona la posibilidad de recortes de empleo si la transición requiere modificar líneas de producción o reducir operaciones locales.

A pesar del ruido mediático, la futura ley todavía no está aprobada. El gobierno deberá analizar los detalles y decidir si adopta la propuesta tal como está o si introduce condiciones adicionales. Por ahora, se sabe que la próxima deliberación está prevista para diciembre, momento en que podría definirse el rumbo de una de las políticas ambientales más contundentes del país.

