Precios de la gasolina se mantienen estables a tan solo un día de celebrar Thanksgiving, según AAA

Este jueves 27 de noviembre se celebra el tan esperado Día de Acción de Gracias y a medida que los conductores se preparan para trasladarse a otros estados, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) indicó que los precios de la gasolina se mantendrán relativamente estables durante el feriado.

“La demanda general es baja en esta época del año, lo que ayuda a mantener bajos los precios en el surtidor”, indicó AAA. En comparación con la semana pasada ($3.08 dólares) el promedio nacional del galón de gasolina regular se ubicó en los $3.10 dólares.

De acuerdo con la Asociación, el precio promedio de la gasolina a nivel nacional ha experimentado pocas fluctuaciones en 2025, esto se debe a los bajos precios del crudo tras la ausencia de factores climáticos que suelen afectar las refinerías de la Costa del Golfo.

Para este año se espera que aproximadamente 81,8 millones de estadounidenses viajen 80 kilómetros o más durante el feriado y temporada decembrina, esto representa un 90% más de temporadistas que conducirán.

Los estados con la gasolina más cara y barata

En cuanto a los estados que tienen hasta el momento, el precio de la gasolina más cara se encuentra: California ($4,63), Hawái ($4,47), Washington ($4,18), Nevada ($3,84), Oregón ($3,81), Alaska ($3,75), Arizona ($3,37), Pensilvania ($3,29), Idaho ($3,29) e Illinois ($3,29).

Mientras que, los estados con el precio de la gasolina más asequible están: Oklahoma ($2,57), Mississippi ($2,61), Luisiana ($2,65), Tennessee ($2,66), Arkansas ($2,67), Texas ($2,70), Kansas ($2,71), Missouri ($2,73), Alabama ($2,73) y Kentucky ($2,74).

Precios de la gasolina en California

Finalmente, en la lista California se encuentra entre los principales 10 estados con la gasolina más costosa hasta la fecha, con un precio que alcanza los $4.57 dólares la regular, $4.82 dólares de grado medio, $5.00 dólares la de primera calidad y $5.14 el Diesel.

Y entre las áreas metropolitanas de California con los precios de gasolinas más altos se encuentran, San diego con $4.76 dólares, Los Ángeles $4.74 dólares y San Francisco $4.57 dólares.

