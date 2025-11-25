Thanksgiving: ¿abren los bancos y el correo?

El Thanksgiving Day vuelve a marcar una pausa nacional en Estados Unidos, tal como lo estableció Abraham Lincoln desde 1864. Esto significa que los bancos y el servicio de correo estarán cerrados todo el día durante el feriado.

Después de Lincoln, décadas más tarde, el presidente Franklin D. Roosevelt fijó el Día de Acción de Gracias en el cuarto jueves de noviembre, buscando impulsar la economía durante la Gran Depresión (la caída de la bolsa de valores en 1929).

Desde entonces, Thanksgiving se mantiene como un día en el que gran parte de los servicios del país detienen operaciones. Consulta aquí las tiendas que sí estarán abiertas y en qué horarios.

¿Los bancos abren en Thanksgiving?

No. La gran mayoría de los bancos en Estados Unidos cerrará el jueves 27 de noviembre por el feriado federal.

Entre las instituciones que detendrán operaciones están Bank of America, Chase, Citibank, Wells Fargo, PNC Bank, U.S. Bank, Goldman Sachs, Capital One, Santander, Truist Bank y SunTrust, entre otros.

Aunque las sucursales físicas permanecerán cerradas, los servicios digitales seguirán disponibles. Esto incluye transferencias por banca en línea, depósitos móviles, consultas de saldo y retiros en cajeros automáticos, excepto los que están dentro de las intituciones bancarias.

Las sucursales reabrirán el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el inicio del Black Friday, uno de los días de mayor movimiento comercial del año.

Las oficinas de correo tampoco operan en Thanksgiving

Tampoco. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) estará cerrado, sin entregas ni atención en ventanilla. UPS y FedEx también suspenden sus servicios regulares, por lo que enviar o recibir paquetes no será posible hasta el viernes.

Quienes necesiten gestionar envíos urgentes tendrán que esperar a la reactivación del servicio al día siguiente, ya que ningún transportista operará el jueves.

Al ser uno de los 11 feriados federales, las oficinas del gobierno también permanecen cerradas. Esto incluye escuelas públicas, bibliotecas, oficinas administrativas y la Bolsa de Nueva York, que reanudará actividades el viernes.