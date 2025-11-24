Pavo gratis para Thanksgiving: 3 lugares en Los Ángeles donde aún puedes conseguirlo

Varias organizaciones comunitarias de Los Ángeles continúan entregando pavos gratuitos en los próximos días, en víspera del Thanksgiving Day, ofreciendo apoyo a familias que lo necesitan.

Aunque ya hubo varios eventos en días previos, todavía tienes oportunidad. Te compartimos tres lugares, abiertos al público, donde podrás esperar y disfrutar de un pavo gratis.

Cada distribución cuenta con un horario específico y está ubicada en diferentes zonas de la ciudad, facilitando el acceso a más comunidades.

3 lugares de pavo gratis en Los Ángeles: fechas y horarios

Centro Juvenil Hollenbeck

El tradicional programa “Milagro en la Calle 1” celebrará su 44º aniversario entregando pavos a familias del área. Además del pavo, los asistentes recibirán alimentos frescos y básicos para preparar una cena completa.

Aunque habrá unidades disponibles por orden de llegada, los organizadores recomiendan registrarse en línea para asegurar la participación.

Cuándo: Martes 25 de noviembre de 2025, desde las 9:00 am.

Martes 25 de noviembre de 2025, desde las 9:00 am. Dónde: 2015 E. 1st St., Los Ángeles, CA 90033

S&L Cares: Regalo de alimentos de Acción de Gracias

Este evento está dirigido a cualquier familia que necesite apoyo alimentario durante la temporada festiva. S&L Cares entregará comestibles esenciales, incluyendo ingredientes propios de la cena de Thanksgiving.

No requiere comprobantes especiales; basta con asistir dentro del horario establecido.

Cuándo: Martes 25 de noviembre de 2025, de 12:30 pm a 3:45 pm.

Martes 25 de noviembre de 2025, de 12:30 pm a 3:45 pm. Dónde: Washington Preparatory High School

10860 Denver Avenue, Los Ángeles, CA 90047 (cerca del estacionamiento del gimnasio)

Fundación ANE: 10ª Cena Comunitaria de Acción de Gracias

La Fundación ANE organizará su décima cena comunitaria consecutiva, en la cual ofrecerá un banquete caliente de Thanksgiving totalmente gratuito.

Además de la comida, los asistentes podrán recibir artículos de tocador, ropa, mantas, artículos para bebés, alimentos enlatados y otros apoyos destinados a personas en situación vulnerable.