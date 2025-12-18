Colocan placas debajo de los retratos de expresidentes en la Casa Blanca y Trump se burla de algunos

Como parte de la renovación de la Casa Blanca ordenada por Donald Trump se mandó a colocar algunas placas debajo de los retratos de los expresidentes que decoran parte de la Columnata del Ala Oeste, pero lo controversial del asunto es que algunos de los textos descriptivos fueron escritos por el propio republicano criticando a demócratas como Joe Biden y Barack Obama.

El republicano de 79 años ha realizado varios cambios en la Casa Blanca que van desde la demolición del Ala Este, el rediseño del Despacho Oval, la pavimentación del Jardín de Rosas, la renovación de la Sala de las Palmeras de la Casa Blanca, la colocación de varias estatuas y la más reciente orientada a juzgar el legado de quienes gobernaron al país antes que él.

Algunos de los textos descriptivos son muy similares a las publicaciones que Trump ha compartido en redes sociales, empleando letras mayúsculas y signos de exclamación muy característicos a su redacción.

Destacan las descalificaciones dirigidas hacia Joe Biden cuya fotografía desde hace semanas fue reemplazada por la de un bolígrafo automático, esto en alusión a que presuntamente otra persona era quien ordenaba qué documento firmar y cuál no empleando el autopen para encubrir dicha acción.

“Sleepy Joe Biden fue, por lejos, el peor presidente en la historia de Estados Unidos como resultado de las elecciones más corruptas jamás vistas. Biden supervisó una serie de desastres sin precedentes que llevaron a nuestra nación al borde de la destrucción”, señalan algunas frases que aparecen debajo del retrato correspondiente al mandatario obligado por su propio partido a renunciar a la idea de reelegirse.

Uno de los exmandatarios a quienes más ataca Donald Trump en su descripción es Joe Biden. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Los recalcitrantes argumentos de Trump también se pueden leer en una parte de su descripción sobre el legado de Barack Obama.

“Barack Hussein Obama fue el primer presidente negro, un organizador comunitario, senador por Illinois durante un período y una de las figuras políticas más divisorias en la historia de Estados Unidos.

Espió la campaña presidencial de 2016 de Donald J. Trump y presidió la creación del engaño Rusia, Rusia, Rusia, el peor escándalo político de la historia de Estados Unidos”, indica del texto.

A través de un comunicado, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que la autoría de algunos de los textos señalados corresponde a Donald Trump.

“Las placas son descripciones elocuentes de cada presidente y el legado que dejaron. Como estudioso de la historia, muchas fueron escritas directamente por el propio presidente”, escribió.

Sigue leyendo:

• Trump culpa a Biden por detonar la crisis de asequibilidad

• Obama afirma que la estrategia demócrata a corto plazo debe ser ganar la Cámara de Representantes

• Obama critica a universidades, bufetes de abogados y empresas que por temor han pactado con Trump