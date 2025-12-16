Obama afirma que la estrategia demócrata a corto plazo debe ser ganar la Cámara de Representantes

De cara al próximo año, el expresidente Barack Obama exhortó a los miembros del Partido Demócrata a cerrar filas con el objetivo de recuperar el control de la Cámara de Representantes.

Desde el año pasado, la presencia del exmandatario de 64 años en eventos ligados a su partido ha resultado notoria tratando de restarle terreno al avance de los conservadores en el poder.

Sin embargo, aunque logró una gran recaudación de dinero apoyando primero a Joe Biden y después a Kamala Harris, no logró frenar el ascenso de Donald Trump, el cual se tradujo en el control de la presidencia y el Congreso.

En consecuencia, desde enero, los demócratas dejaron de ser un contrapeso para la presidencia, pues son minoría.

Sin embargo, algunos resultados electorales surgidos el mes pasado en estados como Nueva Jersey, Virginia y Nueva York, prácticamente no sólo los resucitaron, sino que proyectan un escenario más reñido de cara a los comicios electorales programados para efectuarse en 2026.

El trabajo de Obama resulta determinante en cuanto a la recaudación de donativos para su partido, pues después de las elecciones presidenciales sus arcas quedaron semivacías. (Crédito: Angelina Katsanis / AP)

Consciente de ello y, ante la falta de líderes que sufre su partido, Obama asumió nuevamente dicho rol y, durante un evento de recaudación de fondos organizado en Los Ángeles, California, les dejó en claro a los demócratas que la prioridad es recobrar la mayoría en la Cámara de Representantes.

“La estrategia a corto plazo es ganar la Cámara de Representantes. Porque ese será el interruptor que nos dará el control de un componente importante del gobierno federal. Con eso como baluarte, podemos bloquear algunos de los peores impulsos que surgen de esta Casa Blanca”, indicó.

Bajo ese enfoque, el exmandatario también les pidió a los demócratas que se postulan como candidatos en algunas entidades, formular propuestas direccionadas a las necesidades concretas de los sectores donde contendrán, pues considera que fue en eso donde se falló anteriormente permitiendo que la mayoría de los ciudadanos buscarán en el partido rival sentirse más representados.

“Tenemos que contar la historia que haga que quienes se sienten fuera de ese proceso, tengan la oportunidad de volver a integrarlos. A largo plazo, contemos una historia, una mejor historia sobre quiénes somos como estadounidenses y qué compartimos “, subrayó.

