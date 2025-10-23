Barack Obama se une a Gavin Newsom y promueve redistribución de distritos en California

Barack Obama se unió a Gavin Newsom para reunir a los partidarios de la medida electoral de redistribución de distritos electorales del Congreso de los demócratas de California a medida que se acercan las elecciones especiales del 4 de noviembre.

De tal modo, Obama hizo un llamado este miércoles a los votantes a respaldar el esfuerzo de redistribución de distritos impulsado por los demócratas de California, durante un evento virtual junto al gobernador Gavin Newsom.

La medida supone una apuesta demócrata para redefinir las líneas del Congreso de California a mitad de ciclo y ganar hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes el próximo año.

We have just over two weeks to pass Prop 50. And when we do, it will send a message of hope across the country, that change is possible if we do the work.



So, let’s get to it. https://t.co/EodmVsbE9o pic.twitter.com/GjeGo0SjSv — Barack Obama (@BarackObama) October 22, 2025

“El problema que estamos viendo ahora es que el actual presidente y su Administración están diciendo explícitamente que quieren cambiar las reglas del juego a mitad de camino para aislarse del juicio de la gente”, dijo Obama, según declaraciones a CNN.

Obama se sumó a la campaña “Yes on 50” a mediados de octubre, en la que aparece en un video advirtiendo que “la democracia está en juego” y exhorta a los californianos a “detener los intentos republicanos de manipular las elecciones”.

El expresidente acusó a Trump y a los republicanos de querer “manipular los distritos del Congreso para ver si pueden obtener una ventaja” para protegerse de la reacción de los votantes.

“Es descarado”, dijo. “No fingen que haya otra razón. Simplemente lo hacen porque creen que pueden”.

Obama dijo que esta redistribución podría dar a los demócratas “al menos una oportunidad de crear igualdad de condiciones en las próximas elecciones de mitad de período”.

