Congresista demócrata presenta una demanda para eliminar el nombre de Donald Trump del Kennedy Center

Joyce Beatty, representante por Ohio, presentó una demanda ante un juez federal para eliminar el nombre del presidente Donald Trump del Kennedy Center.

El 18 de diciembre del año pasado, la junta de fideicomisarios del Kennedy Center aprobó por votación modificar el nombre del edificio para honrar tanto al expresidente demócrata como al actual mandatario republicano.

“La Junta de Fideicomisarios del Kennedy Center votó de forma unánime para nombrar la institución como Centro Conmemorativo de las Artes Escénicas Donald J. Trump y John F. Kennedy”, señaló la portavoz Roma Daravi en un comunicado.

De esa manera, el cambio de nombre que se llevó a cabo 24 horas después de haber sido aprobado.

Kerry Kennedy, hija del exfiscal general Robert F. Kennedy, recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para advertir que, al concluir el mandato de Donald Trump, estaría preparada para ser ella misma quien retirara el nombre del magnate neoyorquino del recinto construido en Washington D.C.

“Dentro de tres años y un mes, voy a agarrar un pico y arrancar esas letras de ese edificio, pero voy a necesitar ayuda para sujetar la escalera. ¿Te apuntas? ¡Hoy solicito mi tarjeta de carpintero, así que será un trabajo sindicalizado!

John F. Kennedy defendió con orgullo la justicia, la paz, la igualdad, la dignidad, la diversidad y la compasión por quienes sufren.

El presidente Trump se opone a estos valores, y su nombre no debería aparecer junto al del presidente Kennedy”, escribió la sobrina del expresidente.

Desde diciembre del año pasado, al nombre del Kennedy Center se le antepuso el de Donald Trump. (Crédito: Rahmat Gul / AP)

Basado en ese y otros testimonios, en una moción de sentencia sumaria parcial, los abogados encargados de representar a la representante Joyce Beatty en su disputa legal hacen hincapié en que el nombre del expresidente John Fitzgerald Kennedy le ha dado una identidad propia al recinto dedicado a las artes escénicas inaugurado en 1971 y anteponerle al del presidente actual de Estados Unidos no debe permitirse.

“No existe una violación más clara ni más significativa del deber fiduciario que el hecho de que la Junta incumpla el propósito central de la institución que tiene la responsabilidad de proteger y que el Congreso consagró en la ley: mantener el Centro como un monumento a John F. Kennedy, y a nadie más”, señala parte del documento.

La representante de Ohio también exige en su demanda bloquear el plan de Trump de cerrar el Kennedy Center durante dos años bajo el pretexto de reconstruirlo por completo.

• El cambio de nombre del Kennedy Center provoca indignación en algunos familiares del expresidente

• Agregan el nombre de Trump a la fachada del histórico Kennedy Center de Washington D.C.

• Colocan placas debajo de los retratos de expresidentes en la Casa Blanca y Trump se burla de algunos